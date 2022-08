Aún no se aplica el catálogo de actos irregulares cometidos por servidores públicos, afirma Hernández

En el estado aún sigue pendiente la aplicación del catálogo de actos irregulares cometidos por servidores públicos, la firma de convenios entre instituciones para la prevención de este tipo de acciones y la guía de denuncia ciudadana, aseveró Rumel Hernández Avendaño, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

A cuatro años de la creación de este Sistema en la entidad, refirió que uno de los retos en esta materia “es que exista una verdadera coordinación adecuada entre autoridades encargadas de combatir la corrupción” en la entidad.

Mencionó que son seis los funcionarios “de alto nivel” implicados en este tema, entre ellos, los titulares de la Secretaría de la Función Pública, del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), del Consejo

de la Judicatura, del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

Pero “eso se debe empezar a notar y la sociedad tiene que exigirlo”, es decir, que esos funcionarios informen sobre las acciones anticorrupción que han realizado en el estado, independientemente del resto de sus obligaciones establecidas en el marco legal, apuntó.

A escasos días de concluir su periodo, mencionó que el Comité ha hecho una vinculación con los diversos sectores sociales y productivos, de los que se ha obtenido “mucha información importante” la cual ha permitido contar con el registro de un cúmulo de actos irregulares que cometen los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

De esta manera se elaboró un catálogo en el que se enumeran 47 acciones y fue emitido en julio de 2019, “pero -subrayó- no se ha aplicado”; este documento deriva de una serie de entrevistas personalizadas, “no fueron cuentos” sino la experiencia de ciudadanos.

Recordó que se presentó una propuesta de carácter preventivo para que a través de la celebración de convenios de colaboración entre las instituciones que regulan el ejercicio del gasto público y del ingreso, como el OFS, la Fiscalia Anticorrupcion, la Función Pública y el TJA, “se cierre el círculo y se eviten sanciones” por irregularidades.

Sin embargo -indicó-, tampoco se ha aplicado, al igual que la guía de denuncia ciudadana, la cual se encuentra disponible en la plataforma oficial del Comité. “También se creó un grupo de 147 ciudadanos a los que se les ha denominado observadores, son personas diseminadas en todo el territorio, con una ascendencia en su entorno y cuentan con conocimientos sobre la estructura administrativa gubernamental y de las disposiciones legales que norman la conducta de servidores públicos”.

Son respetados en su comunidad y -resaltó- tienen una calidad de vida correcta y honesta; hay quienes no tienen esos conocimientos sobre las normas pero han sufrido y manifestado su inconformidad de que algunos servidores “se vuelven gestores de programas sociales para quedarse con una lana y quitársela” a quien obtuvo el beneficio de un apoyo.

Al respecto, afirmó que no se han presentado denuncias “porque significaría polarizar a la ciudadanía contra autoridades” y porque entre los perjudicados hay personas “que no tienen recursos para contratar a un abogado”, pero la situación se da a conocer a las instituciones para que vigilen que ya no se cometan esos actos.

Realzó que en estos cuatro años se ha trabajado en la creación de una base “y quien llegue al Comité debe asumir la responsabilidad de dar continuidad”; aunque, aclaró que no es viable ceñirse a lo que establecen otras instancias privadas o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre cómo atacar la corrupción “porque están fuera de lo que significa Tlaxcala, nosotros nos cocemos aparte , no nos pueden comparar con Puebla o Nuevo León”.

Insistió en que lo más conveniente es hacer recomendaciones pero que no sean vinculantes, porque es “indebido restregarles en la cara que no cumplen, es mejor sentarse con el funcionario y decirle el problema que hay y cómo le va a hacer para corregir, que vigile y supervise. Se trata de buscar acciones que rescaten la autoridad del servidor público ya se perdió”.

Cuestionó que se pretenda realizar un proyecto “de grandes testigos sociales, “porque no se ha entendido que ese tipo de asuntos no nos corresponden, porque sería crear un poder paralelo en los municipios; además se ha planteado que los órganos de control sean autónomos y eso tampoco se vale”.