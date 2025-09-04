Aún no hay designaciones firmes de notarios en Tlaxcala: Lorena Cuéllar

“Probablemente ahorita no haya cambios, vamos a esperar, ellos siguen teniendo sus funciones en tanto no salga la patente de alguna manera como tal… todavía no tienen asegurado su lugar, hasta este momento nadie”, declaró la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al ser cuestionada sobre el futuro de las notarías en el estado.

La mandataria explicó que, aunque tres aspirantes obtuvieron las calificaciones más altas en el procedimiento de evaluación —dos funcionarios de primer nivel y una magistrada—, el proceso legal aún no concluye y, por lo tanto, no existe designación formal.

Recalcó que los funcionarios continúan desempeñando sus actuales cargos y que la entrega de patentes dependerá de la resolución final del Ejecutivo, una vez que se cumplan todos los requisitos previstos. Maximino Hernández Pulido, actual titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp); Anel Bañuelos Meneses, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y Marco Tulio Munive Temoltzin, secretario de Movilidad y Transporte (SMyT), de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado, fueron los mejor evaluados en el curso y examen aplicado para aspirantes a notarios. El proceso estuvo a cargo de la empresa Evaluare Expertos en Políticas Públicas, S.A. de C.V., que impartió la capacitación en mayo y aplicó la evaluación en agosto.

Los resultados entregados a la Dirección de Notarías y Registros Públicos arrojaron que solo tres de los 13 participantes alcanzaron calificación aprobatoria. Sus nombres fueron los únicos difundidos en el acuerdo oficial, con el argumento de proteger los datos personales del resto de aspirantes.

El procedimiento, previsto en la Ley de Notariado de Tlaxcala, establece que se publique una convocatoria con al menos 30 días de anticipación al examen. Sin embargo, lo que se hizo público fue únicamente la autorización para que la evaluadora desarrollara el curso.

A pesar de que Maximino Hernández, Anel Bañuelos y Marco Tulio Munive cumplen con el perfil y aprobaron el procedimiento, la gobernadora insistió en que, por el momento, no hay nada definido.

La publicación oficial detalla que este proceso comenzó con la entrega de constancias de aspirante a notario y concluyó con la evaluación aplicada en agosto. A partir de ahí, corresponde al Ejecutivo emitir las patentes, un paso que aún no se ha formalizado.

En tanto, los tres mejor evaluados continúan a la espera de que se concrete su posible incorporación al notariado estatal.