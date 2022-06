Aún no es momento de solicitar aumento a tarifa de pasaje en servicio colectivo: UTET

Para Luis Texis Hernández, presidente de la Unión de Transportistas del Estado de Tlaxcala (UTET), aún no es momento para solicitar un incremento a la tarifa del servicio colectivo de pasajeros, sino hasta el último trimestre del presente año.

Sobre la insistencia de algunas organizaciones al gobierno estatal para que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) autorice un incremento de hasta dos pesos a la cuota en parada mínima, recalcó que habrá que esperar a poner este asunto en la mesa de diálogo con las autoridades.

Sin embargo, prefirió no señalar el porcentaje que podría proponer este sector a la SMyT para el alza en la tarifa, la cual se mantiene en siete pesos, pues consideró que se debe tomar en cuenta que este tema es analizado y aprobado a finales de año.

- Anuncio -

El líder transportista añadió que en este momento aún no debe discutirse la posibilidad de un incremento, “sobre todo porque apenas comienza la recuperación económica por la pandemia de Covid-19 que afectó a todos los sectores de la población; un aumento lo resentiría el usuario”.

Dijo que a partir del próximo mes de octubre podría exponerse la petición al gobierno y “estaríamos comprometiéndonos con nuestras unidades, teniéndolas en condiciones para que tengamos una tarifa digna, dando un servicio a la población, como corresponde”.

Recordó que han transcurrido cuatro años y medio sin ningún incremento, pues en la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez, el costo creció a partir del mes de 27 de diciembre de 2017, al pasar de 6.50 a siete pesos, para un recorrido de uno a seis kilómetros, por lo que se pagan 10 centavos más por cada kilómetro adicional. El aumento previo a este fue en 2013.

Acentuó que ante un alza, el sector puede hacer el compromiso de contar “con buenas unidades” y afirmó que el parque vehicular “lo estamos reparando constantemente, solo hay algunas rutas en las que no se ha logrado, no tanto porque no puedan hacerlo sino porque no quieren hacerlo”.

- Anuncio -

Dijo que Tlaxcala “siempre ha sido ejemplo en el transporte”, debido a que está en condiciones adecuadas para atender a la población, a diferencia del de otras entidades, como Guerrero donde “aún el ‘vocho’ es utilizado para el servicio de taxi o las camionetas de redilas para el traslado de pasajeros”.

Requirió a la SMyT y a su nuevo titular, Juan Tapia, supervisiones continuas para verificar la antigüedad de unidades, pues “algunas ya están obsoletas y en muy mal estado”.