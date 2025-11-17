Aún hay docentes que no están de acuerdo con reconocimiento de infancias trans y no binarias: SEPE

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández admitió que aún hay personal docente que no está de acuerdo con el reconocimiento de infancias y adolescencias trans y no binarias en el sistema educativo.

Ante ello, señaló: “debemos ser muy estratégicos respecto de cómo difundir la información porque tenemos claridad y respeto de que hay personas que se oponen a esta forma, a esta idea”.

En entrevista, expuso: “No están solos. Siempre tendrán un gobierno que les respalde. Además, hay colectivos, hay sociedad, hay hombres y mujeres como el que te habla que cree profundamente en la libertad y en la protección de los humanos por el simple y sencillo hecho de ser humanos”.

El funcionario explicó que la SEPE reconoce dichas identidades dentro de los materiales de orientación dirigidos al personal docente para las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), con el objetivo de garantizar escuelas inclusivas, seguras y respetuosas del nombre, pronombres y uniforme elegido por cada estudiante.

A nivel nacional, la SEP integró lecturas y guías como el ABC del cuidado y atención a infancias y adolescencias Trans y No Binarias en la escuela, además de un glosario de diversidad sexual y de género, documentos que buscan sensibilizar a maestras y maestros sobre la atención respetuosa y libre de discriminación.

Añadió que la entidad fue sede de los trabajos federales para el diseño de dichas guías, que integran el enfoque de inclusión y diversidad. “Desde Tlaxcala se diseñó retomando este tema”, subrayó y enfatizó “déjame presumir que las orientaciones para los consejos técnicos escolares de este ciclo se elaboraron aquí en Tlaxcala. El equipo técnico nacional decidió que el equipo de Tlaxcala participara”, aseguró.

Sobre la forma en la que se implementará la difusión de estos materiales, reiteró que la Secretaría actuará con cautela para evitar confrontaciones innecesarias sin renunciar a la obligación de promover una educación pública incluyente. “Tenemos que ser estratégicos de cómo vamos estableciendo este reconocimiento y atención de las infancias no binarias”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si existe un registro de estudiantes trans o no binaries en el sistema estatal, rechazó que tal padrón deba existir. “No existe ni tendría que existir. Sería tanto como preguntar cuántos somos más morenitos y cuántos más güeritos. Son tan personas como tú o como yo”, expresó.

Para el caso de docentes renuentes a estos enfoques, señaló que la SEPE apostará al trabajo directo y sostenido. “Diálogo, diálogo. Estos eventos, platicar, ustedes, medios de comunicación, difundir. Hemos avanzado muy rápido”, comentó. Recordó que los cambios sociales requieren tiempo y acompañamiento.

Por último, ejemplificó que hace casi un siglo las mujeres no podían votar, mientras que hoy Tlaxcala y México tienen gobernantes y titulares de poderes encabezados por mujeres. “Es un proceso continuo de diálogo familiar, escolar, comunitario, y lo vamos a lograr”, confió. También. afirmó que espera ser testigo de una sociedad más respetuosa e inclusiva. “Todavía vamos a alcanzar a ver eso”, dijo.