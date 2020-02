Complica situación económica de empresas aumento a tarifas de peaje y de seguros: Canacintra

El aumento de 3 por ciento a las tarifas de peaje ha complicado la situación económica de las empresas, pues a ello se suma el incremento de 15 a 30 por ciento en el precio de los seguros este año, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, José Luis Baltazar Santiesteban.

Cuestionado sobre el incremento de 3 por ciento a las tarifas de peaje que entró en vigor el pasado miércoles en casetas de 41 carreteras del país, Baltazar Santiesteban lamentó esta medida porque genera preocupación por los aumentos que se han dado de manera paulatina en varios rubros en lo que va de 2020 y lo grave es que “no ha habido una tregua en ese sentido” por parte del gobierno federal.

“Por supuesto que el aumento de 3 por ciento a las tarifas de peaje es algo que se lamenta y para que no llame la atención este tipo de medidas surgen distractores como los comentarios de eliminar los fines de semana largos o puentes como también les llaman”, agregó en entrevista.



El dirigente local de la Canacintra mencionó que este ajuste a las tarifas de peaje no lo tenían previsto las empresas del sector “en virtud de que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador fue de no incrementos en su gobierno como en el tema de los combustibles, pero de alguna forma se han venido incrementando, no con la misma intensidad de antes, pero no han bajado los costos, y ahora ocurre lo mismo con las autopistas”.

Esta medida genera preocupación entre los empresarios porque ha habido sugerencias de ya no tomar las autopistas para el traslado de mercancías con el fin de ahorrar recursos, pero “si en carreteras de peaje hay asaltos, en las carreteras libres el riesgo se incrementa y entonces no es una solución para reducir costos”.

Y el tema de la inseguridad deriva en otro problema para las empresas, porque las aseguradoras incrementaron de 15 a 30 por ciento el costo de los seguros de mercancía y unidades de las empresas.

Hay empresas que ya enfrentan problemas para contratar seguros, como ocurrió con una industria de alimentos, ejemplificó.

“Tenemos registrada una empresa que tuvo problemas porque su aseguradora ya no quiso renovarle la póliza, porque al final es un negocio el tema de los seguros, entonces sí se ha resentido esta situación por los robos en carreteras que sigue siendo un tema recurrente no sólo en Tlaxcala sino en todo el país”, puntualizó José Luis Baltazar, quien la próxima semana concluye su gestión como presidente de este organismo privado en la entidad.