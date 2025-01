Aumento del impuesto al tabaco en 2025, impacta a consumidores y vendedores

El inicio del año 2025 trajo consigo un aumento en el impuesto al tabaco, lo que ha provocado un alza significativa en el precio de las cajetillas de cigarro y los cigarros sueltos. Esto ha generado diversas opiniones entre consumidores y vendedores de la capital de Tlaxcala, quienes resienten el impacto en sus bolsillos y en sus ventas.

Juan, un fumador habitual, expresó su preocupación por los nuevos precios: “Es una afectación grave para mi bolsillo. Los fumadores invertimos mucho en este vicio, y sí nos pega literalmente. Aunque dejar de fumar sería lo ideal, no es tan fácil porque es algo difícil de superar”.

Por su parte, Kelly, otra consumidora, afirmó que los precios actuales podrían motivar a dejar de fumar: “Es un vicio difícil de dejar, pero cada vez es más caro. Creo que deberíamos tratar de dejarlo, no solo por la economía, sino también por salud”.

En contraste, Mónica, quien fuma de forma ocasional, comentó que el alza no ha sido un factor determinante para reconsiderar su hábito: “Fumo uno al día o cada tercer día, y aunque las cajetillas están más caras, no he sentido tanto el impacto porque no consumo mucho”.

Los vendedores también han notado el incremento y lo atribuyen a las nuevas políticas fiscales. Ana María, una tendera de Tlaxcala, detalló: “El año pasado, las cajetillas costaban entre 70 y 75 pesos; ahora están entre 80 y 85. También el cigarrillo subió a 8 pesos, y probablemente aumente más en los próximos meses”.

Marco, comerciante en la zona centro, confirmó que el aumento fue de 5 pesos por cajetilla en algunas marcas, lo que ha afectado tanto a sus ventas al mayoreo como al menudeo. “Sabemos que en zonas urbanas los precios son más altos, y eso también desanima a los consumidores”, comentó.

Elizabeth, una vendedora ambulante, compartió su preocupación por la rentabilidad de su negocio: “Los cigarros sueltos están en 7 pesos, pero muchos compañeros ya los dan en 10. No podemos seguir así porque los clientes se quejan, pero también tenemos que cubrir costos” aseguró.

Tanto fumadores como vendedores enfrentan este 2025 los retos económicos derivados de los aumentos al producto, lo que podría modificar patrones de consumo y comercio a lo largo del año.

