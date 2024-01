Aumentó 56% monto recuperado a favor de usuarios de servicios financieros en 2023: Condusef

La Unidad de Atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Tlaxcala recuperó 25 millones 67 mil 637.69 pesos a favor de personas que recurrieron a esta oficina en 2023, lo que representó un incremento de 56 por ciento con respecto a 2022.

De igual manera, la Unidad de Atención brindó 13 mil 42 servicios el año pasado en Tlaxcala, con lo cual tuvo un incremento de 40 por ciento en el número de asuntos con respecto al año 2022, informó la titular de esta oficina, Marisol Núñez Vázquez.

En entrevista, refirió que las reclamaciones y solicitudes de servicios las interpusieron usuarios de los 60 municipios del estado el año pasado y los productos más reclamados fueron tarjeta de debido, reporte de crédito especial y tarjeta de crédito.

En tanto, las causas más reclamadas fueron cargos no reconocidos, consumos no reconocidos en la cuenta y transferencia electrónica no reconocida en el caso del sector bancos.

A su vez, las reclamaciones más recurrentes contra sociedades de información crediticia fueron actualizaciones de historial crediticio no realizada y eliminación de historial creditico no realizada, así como crédito no reconocido en el historial crediticio.

En el sector de seguros lo que más se recibió en reclamaciones fueron negativa del pago de la indemnización, inconformidad con la reparación del bien afectado, incluyendo el tiempo que tardan las aseguradoras en la reparación del mismo, y solicitud de ccancelación del contrato y/o póliza no atendida por las instituciones aseguradoras.

En el sector de Afore las dos causas más reclamadas fueron la unificación de cuentas no atendida o no concluida, y la separación de cuentas no concluida o no atendida por las administradoras de fondo para el retiro.

“Es importante mencionar que derivado de las reclamaciones que atendimos durante el periodo de enero a diciembre de 2023, esta unidad recuperó un monto monetario de 25 millones 67 mil 637 pesos con 69 centavos, lo que significó un incremento del 56 por ciento con respecto a 2022”.