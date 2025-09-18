Aumentó 32.5% la tasa de víctimas de delito y 23.9% la tasa de incidencia delictiva en 2024 en Tlaxcala: Envipe

Los resultados de la edición 2025 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) arrojaron un incremento de 32.5 por ciento en la tasa de víctimas de delito de 2023 a 2024 y de 23.9 por ciento en la tasa de incidencia delictiva en el estado de Tlaxcala. Además, el delito más frecuente en esta entidad fue es la extorsión con una tasa de 7 mil 925 por cada 100 mil habitantes.

A partir de la ENVIPE se estima que 36.9 por ciento de los hogares en el estado de Tlaxcala tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2024. Es decir, 146 mil 513 hogares víctima de un total de 396 mil 869 hogares estimados.

De igual manera, en 2024 se estima que se cometieron 376 mil 368 delitos en el estado de Tlaxcala y en el 51.4 por ciento de los casos la víctima estuvo presente, lo que representa en términos absolutos 193 mil 370.

Esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también estimó que para 2024 en el estado de Tlaxcala el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 3.5 mil millones de pesos. Lo cual equivale a un promedio de 5 mil 829 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 34.2 por ciento en el estado de Tlaxcala.

En el caso de tasa de víctimas de delito, ésta aumento de 23 mil 25 en 2023 a 30 mil 498 por cada 100 mil habitantes en 2024, lo que representó un incremento de 32.5 por ciento. En el caso de los hombres fue de 31 mil 67 hombres y en las mujeres de 30 mil 38.

En tanto, la tasa de incidencia delictiva pasó de 28 mil 576 en 2023 a 35 mil 413 casos por cada 100 mil habitantes, esto significó un incremento de 23.9 por ciento.

De igual manera, la Envipe estima que en 2024, en el estado de Tlaxcala, se denunció 11 por ciento de los delitos (en 2023 esta cifra fue de 11.2 por ciento), de los cuales el Ministerio Público o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 73.6 por ciento de los casos (en 2023 esta cifra fue de 65.4 por ciento). Esto es, del total de delitos, se inició una carpeta de investigación en 8.1 por ciento de los casos (en 2023 esta cifra

fue de 7.3 por ciento).

De modo que la cifra oculta, la cual se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin carpeta de investigación más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició carpeta de investigación, entre el total de delitos por 100, fue para el estado de Tlaxcala de 91.9 por ciento de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.

Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 27.8 por ciento y la desconfianza en la autoridad con 16.5 por ciento, las cuales responden a causas atribuibles a la autoridad.

En el estado, se estima que el 75.6 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día esta entidad, seguido de la salud con 34.6 por ciento.