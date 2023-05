Aumentará salario de policías a partir del 15 de junio, anuncia gobierno federal; ofrece homologarlo a la media nacional

A partir del próximo 15 de junio, el salario de policías crecerá a 13 mil pesos mensuales, anunció Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), del gobierno federal, quien ofreció homologarlo a la media nacional que es de 13 mil 600 pesos.

Expuso que el ingreso económico de elementos de seguridad es una preocupación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, pues el estado de Tlaxcala ocupa el lugar número 27 o 28 a nivel nacional, donde estos servidores públicos no son los mejor pagados, pues se encuentran en las “escalas más bajas”.

Durante su visita a la entidad para inaugurar el nuevo Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5i), citó que el salario promedio de un policía en el estado es de 11 mil 641 pesos mensuales, mientras que la media nacional es de alrededor de 13 mil 614 pesos.

“Acabamos de asumir un compromiso, porque cuando venía esta mañana a Tlaxcala me preguntó el señor presidente (de la República, Andrés Manuel López Obrador), ¿a qué vas hoy?; le dije, pues voy a aprovechar para desayunar unos tacos de canasta, para comer un mixiote en la tarde y saludar a las y los tlaxcaltecas, pero voy a acompañar a la gobernadora la inauguración de un C5; y me dijo, dile a la gobernadora que el gobierno federal no la va a dejar nunca sola”.

Agregó que el mandatario nacional reconoce que la remuneración de policías no es la mejor, por lo que le instruyó “buscar a través de la Secretaría de Gobernación” el compromiso de alguna instancia para comprometer un incremento.

“Quizás no lleguemos el próximo mes a los 13 mil 600”, pero a partir del 15 de junio, mediante un convenio que firmarán el gobierno del estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “que nos ayudará en la transferencia de recursos”, y la Unidad de Enlace con las Entidades Federativas, dijo.

De esta manera el ingreso de policías ascenderá a 13 mil pesos mensuales, “con el compromiso de intentar homologarlo a la media nacional”, puntualizó el funcionario y aspirante a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República.

López Hernández acompañaría a la gobernadora a otros eventos y expresó que le gustaron algunas estrofas del himno a Tlaxcala; asimismo, reconoció a la entidad como una de las más seguras de la República mexicana y realzó el trabajo de Cuéllar Cisneros para la creación del C5i, así como del inicio de la segunda etapa de este Centro, que es la incorporación de los 60 municipios antes de que termine 2024, pues a finales de este año habrán sido conectadas cerca de 800 cámaras de 10 demarcaciones.