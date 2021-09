Aumentan 105.5% las reclamaciones contra instituciones financieras en Tlaxcala: Condusef 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró un incremento de 105.5 por ciento en reclamaciones atendidas en el periodo enero–agosto de 2021 con relación a 2020 y además recuperó poco más de 23.4 millones de pesos a favor de las y los usuarios en Tlaxcala.

De acuerdo con el reporte emitido por esta dependencia, la Unidad de Atención a Usuarios de Tlaxcala llevó a cabo 9 mil 440 acciones de defensa en el estado durante el periodo enero–agosto de 2021 y la ciudad capital fue la que mayor número de reclamaciones registró.

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde la atención remota a los usuarios representa el 76 por ciento, para el caso de los tlaxcaltecas es del 25 por ciento, es decir, prefieren recurrir a la oficina de atención a tratar su asunto, a pesar de que cerró sus puertas del 27 de marzo al 2 de agosto de 2020 con motivo de las medidas de sana distancia y cuidado de la salud establecidas por las autoridades sanitarias derivado de la pandemia por SARS–CoV–2.

De ahí que el nivel de las asesorías otorgadas todavía no se recupera a los niveles que se brindaban en 2019 y que en este periodo que se analiza se reporta un incremento del 25.5 por ciento respecto a enero–agosto de 2020.

Sin embargo, cosa diferente se registra a nivel de las reclamaciones, ya que reportaron un incremento de 105.5 por ciento, al pasar de mil 10 a 2 mil 76 asuntos, incluso superaron en 45 asuntos a los registrados en el mismo periodo de 2019 (2 mil 31).

En materia de asesorías, destaca el incremento en las solicitudes que presentaron las y los usuarios para conocer si son beneficiarios de un seguro de vida, que alguno de sus familiares hubiera dejado a su nombre, situación, por desgracia, asociada a la pandemia causada por el Covid–19. Mientras que entre enero y agosto de 2020 se asesoró a 206 personas en este tema, para el mismo periodo de 2021 su número aumentó a mil 857, es decir, ocho veces más.

Respecto a la distribución de las reclamaciones atendidas en la entidad, durante enero–agosto de 2021 se recibieron asuntos de 60 municipios, de los cuales tres de ellos concentraron el 41.2 por ciento de las reclamaciones: Tlaxcala capital con el 23.9 por ciento, Apizaco con 11 por ciento y Chiautempan con 6.3 por ciento.

Del total de las reclamaciones atendidas por la Condusef en esta entidad durante 2021, el 63 por ciento correspondieron a la Banca Múltiple y el 12 por ciento a las aseguradoras.

Las principales causas de reclamación fueron las relacionadas con los consumos no reconocidos, transferencia electrónica no reconocida y los cargos no reconocidos en la cuenta, que en conjunto representaron el 34 por ciento del total de las reclamaciones presentadas en la entidad.

Es importante mencionar que la Condusef ha identificado causas de reclamo que están relacionadas con un posible fraude, principalmente en el sector bancario; y en el estado de Tlaxcala, del total de reclamaciones presentadas en contra de los bancos, el 63 por ciento estuvieron relacionadas con un posible fraude, fundamentalmente originadas por llamadas telefónicas que supuestamente hace el banco, acceso a páginas apócrifas y en cajeros automáticos.

Al respecto, destaca el incremento de estos asuntos por las transferencias electrónicas y los consumos no reconocidos, por ello es muy importante que las y los usuarios no den información por teléfono (muchas veces a través de llamadas supuestamente de su banco), no accedan a páginas que les llegan a través de redes sociales o den sus claves o datos personales, si no iniciaron ellos mismos algún tipo de consulta.

En cuanto a los montos recuperados de las reclamaciones concluidas en el periodo analizado, su importe sumó 23.4 millones de pesos, lo que significó un 276 por ciento más que en el mismo periodo de 2020.

Respecto a los montos recuperados por producto, destaca en primer lugar la tarjeta de crédito, para la cual se recuperó un monto de 10.5 millones de pesos, de los cuales el 92 por ciento fue por la causa disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario. En segundo lugar, el importe recuperado en crédito de nómina por 2.8 millones de pesos, básicamente por la negativa a cumplir con la conclusión anticipada establecida en el contrato.

Por proceso, de los 23.4 millones de pesos recuperados, 80 por ciento se registró en gestión electrónica y el 16 por ciento en conciliación.

De los asuntos concluidos en 2021, el 33.7 por ciento fueron de personas adultas mayores y con respecto al monto recuperado total, el 67 por ciento correspondió para este mismo estrato de edad.

La Condusef ha dispuesto en su página de internet distintos canales de atención a distancia como el Portal de Queja Electrónica disponible en: https://phpapps.condusef.gob.mx/margo.0.1/index.php, Registro de Despachos de Cobranza (Redeco): https://eduweb.condusef.gob.mx/redeco/redeco.aspx,Chat en línea, Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos: 55 53 400 999, correo electrónico: [email protected], entre otros, para atender sus dudas o consultas.