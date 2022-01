Aumenta Legislativo gastos y medidas restrictivas por aumento de contagios

Tras reconocer que los gastos al interior del Poder Legislativo se han incrementado de manera exponencial para atender de manera preventiva y a los positivos por Covid-19, el presidente del Comité de Administración del Poder Legislativo, Vicente Morales Pérez confirmó que decidieron reforzar los protocolos sanitarios, por lo que limitarán el acceso al edificio que alberga el Poder Legislativo.

El diputado de la bancada de Morena en la LXIV Legislatura local explicó que la decisión obedece a que se han incrementado los contagios por el coronavirus en el Congreso local, por ello optaron por restringir el acceso al público y atender a los visitantes en el área de recepción del inmueble.

Abundó: “Adicionalmente a las medidas que ya se habían tomado, se ha restringido el ingreso al Congreso y únicamente, en casos muy necesarios y cuando alguien llega a la institución para pedir alguna atención, se hace su atención en la recepción”.

El diputado de Morena dijo que la prioridad es salvaguardar la salud de los legisladores, así como del personal que labora y de los visitantes que acuden al Poder Legislativo, por lo que otra de las medidas que se implementó es que en cada oficina no pueden estar más de dos personas.

Al informar lo anterior, Morales Pérez admitió que los gastos médicos han incrementado de manera sustancial en el Poder Legislativo, pues han tenido que erogar recursos para la aplicación de pruebas para la detección de Covid-19 entre legisladores y personal que labora en el Congreso local.

“La cantidad se incrementó de manera notable tomando en cuenta que deben de surtir su receta y deben adquirir medicamente y esto impacta. No tengo un porcentaje, pero ha incrementado de manera considerable”.

Sin embargo, el presidente del Comité de Administración, Vicente Morales Pérez no dio a conocer cuánto ha gastado el Poder Legislativo en pruebas de Covid-19, tras argumentar que algunas de éstas han sido proporcionadas por la Secretaría de Salud.

“Sin duda alguna en el caso de las pruebas algunas han sido a través del sector salud que nos han apoyado y han asistido al Congreso del estado; sin embargo, se ha tenido que acudir en fechas recientes en donde las pruebas no hay; se han tenido que contratar las pruebas de manera particular y eso ha generado algunos gastos porque las pruebas básicas están en 400 pesos, pero nuestra obligación y responsabilidad es no escatimar nada para cuidar la vida de todos los que integramos y trabajamos el Poder Legislativo”, acotó.