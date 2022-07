Aumenta 20% el precio de insumos en la industria restaurantera: Canirac

La industria restaurantera enfrenta un incremento de 20 por ciento en el precio de los insumos, pero no se ha pensado aumentar el costo de los platillos, sino que los empresarios absorberán esta diferencia para no mermar las ventas que de por sí no han despuntado por el miedo que aún tienen las personas de salir a consumir por la pandemia de Covid–19.

“No se ha reactivado la industria, la verdad es que esperábamos más en los meses de mayo y junio, pero la gente todavía está temerosa de salir a consumir, estamos en la quinta ola de Covid–19 y no hay que bajar la guardia”, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Tlaxcala, Javier Zamora Ríos.

A ello se suma el incremento en los pagos de refrendo de licencias de funcionamiento y algunos otros derechos en algunos municipios, como Huamantla y Natívitas por el tema de Val’Quirico, “pues no se vale querer cobrar cosas así cuando apenas la economía empieza a recuperarse… estamos al final de la pandemia, pero para la industria restaurantera es al final de las deudas”.

Zamora Ríos expuso que en el sector todavía no logran empezar la recuperación franca, pues la gente sigue temerosa y no sale a consumir, “Esperamos a ver cómo se comporta la temporada de luciérnagas y las vacaciones de verano, pero la gente sí está guardándose, estamos en una recesión económica inminente en Estados Unidos y eso nos pega indudablemente”.

El precio de los insumos ha incrementado 20 por ciento y no se han cambiado los precios de las cartas, “estamos absorbiendo gran parte del costo. Esta lucha con la inflación y luego la parte de los pagos con las autoridades, la verdad es que la tenemos difícil”.

Puntualizó que espera que suban las ventas en 50 por ciento en los restaurantes durante la temporada de luciérnagas y las vacaciones de verano en la entidad.