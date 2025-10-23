Audiencias públicas, un espacio abierto que escucha y da voz a la ciudadanía

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada por funcionarios de su gabinete, encabezó la séptima audiencia pública del año, donde escuchó y atendió personalmente las peticiones y solicitudes de los ciudadanos, respondiendo de manera directa a sus necesidades y demandas.

“Estamos terminando la audiencia pública, 100 personas tuve la oportunidad de escuchar, de atender, de ver sus necesidades, diferentes necesidades, Algunas muy personales, de gestiones ante una dependencia, otras de apoyo escuelas. En fin, tantas cosas, tantas necesidades”, externó la mandataria estatal en un mensaje para sus redes sociales.

En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, los tlaxcaltecas que llegaron de los 60 municipios plantearon temas de carácter educativo, campo, infraestructura, vivienda, bienestar social, salud, infraestructura, turismo, deporte y justicia.

“Gracias por permitirme esta oportunidad de abrir la casa de todos los tlaxcaltecas, para poder escuchar y atender a los ciudadanos. Saludos y hasta la próxima audiencia”, comentó.

Graciela González González acudió a la audiencia pública encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para solicitar apoyo en materia de salud para su hija. “Siempre que hemos necesitado de ella, ha estado presente con generosidad y cariño, demostrando que su compromiso con la gente va más allá de lo visible”, expresó.

Acompañada de su hija, destacó que este tipo de encuentros representan un gesto que ningún otro gobernador ha tenido con la ciudadanía. “La gobernadora hace muchas cosas por la gente que no se ve, pero que sienten. Su amor por las personas con discapacidad como mi hija, es genuino y transformador. Nos ha demostrado que su labor es por el bien de todos, especialmente por quienes más lo necesitan”, afirmó.

María del Carmen Sánchez Sánchez llegó del municipio de Apizaco para solicitar asesoramiento en el tema jurídico. “Sabemos que tiene una agenda muy ocupada, muchas responsabilidades y compromisos, pero aun así se da el tiempo para atendernos a quienes más lo necesitamos. Eso habla de su grandeza como persona”, externó.

Jorge Placencia Cermeño, de la capital tlaxcalteca, consideró que la audiencia pública es una herramienta valiosa que permite encauzar las solicitudes de los ciudadanos, quienes se encuentran preocupados por diversos temas, tanto públicos como privados.

“La audiencia contribuye a encontrar soluciones a distintos asuntos entre la ciudadanía y las instituciones, y fortalece el vínculo entre el gobierno y el pueblo, al generar espacios de diálogo directo y atención personalizada”, expresó.

Lenin Roberto Huerta Pérez, de Cuapiaxtla, llegó acompañado de algunos vecinos, quienes acudieron para aclarar algunas inquietudes en el tema de transporte público. “Esta audiencia pública, considero que es un ejercicio ciudadano maravilloso. Es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en un espacio así, donde podemos presentar peticiones directamente a la gobernadora y debo decir que ha sido una grata sorpresa”, mencionó.

Ofelia Vázquez Sánchez, de Contla y representante de la asociación “Salud y vida para los infantes” consideró que la audiencia es un compromiso cumplido por la gobernadora que desde su campaña ofreció un gobierno de puertas abiertas.

“Se distingue por ser cercano a la gente, por escuchar, atender y apoyar a quienes más lo necesitan. Fuimos escuchados y canalizados con las personas correspondientes, lo que nos da esperanza de que nuestras peticiones tendrán éxito. Es muy bonito y significativo ver que este gobierno no discrimina y que no importa si eres ciudadano o representante de una organización: te reciben, te atienden y te dan soluciones”, mencionó.

Misael Carro George reconoció que la gobernadora ha hecho un trabajo admirable, en la gestión y entrega de apoyos en distintos municipios.

“Este tipo de audiencias son una oportunidad única para que la ciudadanía se acerque, participe y sea escuchada. Por eso, invito a más ciudadanos, a que se sumen, a que vengan, a que hagan valer su voz. Porque cuando el gobierno abre sus puertas, es nuestra responsabilidad como pueblo estar presentes”, afirmó.

Del municipio de Tlaxcala, Alejandro Martínez Díaz, afirmó que las audiencias públicas son un ejercicio democrático que fortalece la participación ciudadana para exponer sus demandas de manera directa a las autoridades.

“Este ejercicio está muy bien, porque ella ( la gobernadora) conoce de viva voz las necesidades de la gente y eso está muy bien. Ojalá lo siga haciendo”, afirmó después de exponer un proyecto para la puesta en marcha de una planta de producción y distribución de champiñones, la cual beneficiará la economía de aproximadamente 500 familias.

José Rodríguez Carmona, a nombre de un grupo de ejidatarios de Las Mesas y Las Palmas de la comunidad de Atotonilco, Tlaxco, solicitó el respaldo de la mandataria estatal para la conservación de suelos y agua, así como apoyos para el siguiente ciclo agrícola

“Este espacio nos da la oportunidad de acercarnos y cuántas veces podamos aportar algo en beneficio del gobierno del Estado y para el beneficio de nuestra actividad cotidiana, lo haremos”, expuso tras reconocer la atención y apertura por parte de la titular del Ejecutivo.

También del municipio de Tlaxco, Fabián Ríos expuso que esté ejercicio es un mecanismo que permite a las autoridades “acercarse a su pueblo y atenderlo de manera directa. A veces pensamos que nunca se va a dar, que es inalcanzable, pero agradecer, en un primer momento, el espacio y reconocer esta grande actividad que están realizando la gobernadora”.

Por su parte, Alejandro Flores Xelhuantzi, presidente de la comunidad de la Sección Segunda de Contla, reconoció el compromiso de la Cuéllar Cisneros, quién autorizó la construcción de un parque recreativo y ecológico que beneficiará de manera directa a los ciudadanos.

“Este proyecto pone el precedente de que el gobierno estatal y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, está enfocada en trabajar en las comunidades y en los municipios; de fortalecer los espacios públicos para los jóvenes, las familias de la comunidad y del municipio”, subrayó.

En la audiencia participaron los secretarios de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; de Finanzas, David Álvarez Ochoa; de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez; de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal; de Ordenamiento Territorial y Vivienda, David Guerrero Tapia, y de Infraestructura, Rubén Hernández Tapia.

Además, el secretario particular de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Gelacio Montiel Fuentes; la secretaria privada, Nery Bañuelos Flores, y la directora jurídica, Hortensia Arenas Mendieta.