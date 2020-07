Burocracia, desinterés e indolencia atrasan repatriación de cuerpo de migrante tlaxcalteca: Colectivo DUL

Hace un año el tlaxcalteca Omar Cervantes Caricio partió a Estados Unidos, pero el 24 de julio de 2019 el forense de Texas, notificó a su esposa Laura Muñoz Ahuatzi que fue hallado sin vida. A la fecha el cuerpo no ha sido repatriado y el trámite se ha prolongado con el pretexto de la pandemia de Covid-19.

Ana Laura López, fundadora del Colectivo Deportados Unidos en la Lucha (DUL), quien acompaña a Muñoz Ahuatzi en este proceso, considera que este caso es una “mezcla de burocracia, desinterés total e indolencia por parte de las autoridades mexicanas para insistir ante las estadounidenses en la identificación y recuperación de los restos. Es lamentable”.

Omar Cervantes partió el 9 de julio del año pasado, su familia perdió comunicación con él el día 11 y el 24 fue hallado sin vida, según la llamada del forense de Texas, pero sin detallar las causas del deceso.

“A un año seguimos en las mismas, nos han dado largas; prácticamente nos han dicho que nosotros no debemos intervenir, que la esposa es quién debe hacer todo y que hay que esperar porque por el Covid-19 todo está atrasado”, dice Ana Laura López.

En consecuencia, se entiende que la emergencia sanitaria complica más las cosas –indica-, pero este caso específico fue anterior a esta pandemia. “Estamos molestos porque no es la respuesta que se merezca una persona. Es inconcebible”.

Recuerda que a principios de marzo de este año acudió junto con la esposa de Omar y con Norma Mendieta, representante del Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami), a la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) Tlaxcala que el titular de esta área, Salvador Cote, “se comprometió a apoyar, lamentablemente vino lo del Covid y como que dejaron al olvido todo”.

Compara este caso con el de los restos de connacionales fallecidos por Covid-19, enviados recientemente a México desde Estados Unidos relativamente en poco tiempo, escasamente en tres meses. “¿Por qué en este hay desinterés de las autoridades, por qué no hay sensibilidad para voltear a ver y agilizar las cosas”.

Subraya que Laura Muñoz quiere tener la certeza de que se trata del cuerpo de su esposo, “eso es entendible, pues desde hace 12 meses no tiene consuelo de recuperarlo, mucho menos el de darle sepultura”.

Reprocha que solo en cuestiones mediáticas las instituciones aceleran los trámites y logran la repatriación inmediata, “no quiero pensar –añade- que por no ser este un asunto con esta característica, no le pongan interés […] porque ella no tiene dinero, porque no es una persona famosa, eso nos indigna”.

Todo lo que se pedía ya se cumplió, incluso, una prima de Omar fue a McAllen, Texas, a reconocer el cuerpo; es difícil comprender “por qué este gobierno es tan indolente, puede tener intervención directa a través de la representación consular en ese estado… se trata de una familia, de un ser humano, esa persona se despidió de sus seres queridos con la esperanza de encontrar un mejor vida”, enfatiza.

Si bien hay datos que apuntan a que el cuerpo hallado sin vida es de Omar –acentúa-, pudiera ser que no es así, mientras tanto la esposa se ha concentrado en este proceso en lugar de buscarlo por otro lado, de ahí la necesidad de confirmarlo. “No se puede desechar esta posibilidad”.

Se ha dado debido seguimiento, responde la SRE al Colectivo

A través de correos electrónicos, el Colectivo ha pedido avances en el trámite. Con fecha 5 de junio de 2020, en atención a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE y con copia al titular de la dependencia Marcelo Ebrard, Ana Laura López expone el caso y hace un llamado para apoyar a esta familia “para que pronto los restos de nuestro connacional estén en México”.

El día 14 del mismo mes, Raúl García Zentlapal, director general adjunto de la Política de Protección de la SRE, contestó que esta Secretaría brinda asistencia consular a Laura Muñoz “desde que se tuvo conocimiento del caso en el mes de julio de 2019 y se ha dado el debido seguimiento con las autoridades estadounidenses”.

Asienta: “En este sentido, mucho se apreciará transmitir a la señora Laura Muñoz la necesidad de que mantenga comunicación con la delegación de esta Secretaría en Tlaxcala… para mantenerla actualizada sobre los avances del caso”.

Por su parte, Ana Laura López remarca que esta ha sido la dinámica en que la institución respondió: “Por un lado nos dicen que le toca a Tlaxcala y en Tlaxcala nos dicen que es con el gobierno de Estados Unidos, es como una pelotita que va rebotando de un lado a otro, en ningún lado nos dan respuesta concreta”.

Se supone que los consulados están para representar a las y los mexicanos en ese país. “Pero el de McAllen, Texas, “ha sido lamentable, no se ve seguimiento de nada”.

Este es el único asunto del estado que atiende el Colectivo Deportados Unidos en la Lucha y lo acompaña a solicitud de Laura Muñoz, quien vio un reportaje de esta organización en un canal de televisión. “Se buscó alianza con Cafami Tlaxcala, pues su historia es de lo más triste y desolador, ha tocado muchas puertas, siempre ha habido una negativa e indiferencia”, agrega.

Mientras no tenga el cuerpo de su esposo, Laura no da por hecho el deceso

La reciente llegada de urnas, enviadas desde Estados Unidos con las cenizas de 19 paisanos tlaxcaltecas fallecidos por Covid-19 y otras enfermedades, inquieta a Laura Muñoz Ahuatzi. Pregunta si algunas provienen de Texas.

Asegura que ha mantenido comunicación constante con la SRE y que no ha obtenido respuesta contundente, a ya un año de la partida de su esposo hacia Estados Unidos, bajo la excusa de que la emergencia por Covid-19 ha retrasado el trámite.

“A mí se me hace muy tardado, porque desde antes de esta pandemia ya nos habían dado muchas largas, de ocho meses de atraso que teníamos en marzo (La Jornada de Oriente 15-03-20) ya se van a cumplir 12 meses. Que las autoridades tomen en cuenta que no solo son los migrantes fallecidos por Covid los que deben repatriar”, reclama.

Ante la lentitud en el proceso por parte de la SRE, expresa que la familia se siente impotente, porque por su parte ha cumplido con los requisitos y no ha dejado de solicitar el retorno del cuerpo que supuestamente corresponde a Omar.

Comenta que también acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la diputada local María Félix Pluma. “Al parecer no ha habido ninguna respuesta”, abunda.

Aun cuando se han realizado pruebas genéticas, Laura no tiene certeza plena de que ese cuerpo sea el de su esposo, ya que la ropa no fue reconocida entre las prendas que él llevaba, solo coincide la identificación y el celular hallados junto a esos restos.

“Mientras no nos den una resolución y no recibamos el cuerpo, la familia no podemos afirmar que es él. Quizá pudiera estar en otro lugar, sabemos que cuando cruzan cambian de rumbo o los asaltan. Uno todavía tiene la esperanza de que ese cuerpo no sea el de mi esposo Omar”, confía.

Requiere a las autoridades sensibilización, “pues uno está con la incertidumbre, todo lo que hemos hecho no ha tenido ningún fruto, ninguna respuesta favorable; ojalá esta petición llegue a la persona correcta y nos ayude a que digan si es él o no, para buscarlo en otro lado, dicen que hay personas que pierden la memoria por algún accidente”.

Subraya que las dependencias y funcionarios públicos deben considerar que se trata del caso de un ser humano que dejó su país con el propósito de trabajar para mejorar las condiciones de vida de su familia.

Laura Muñoz Ahuatzi, representante del DUL resalta que ante la falta de certidumbre no ha informado a su hija de 10 años de edad, la situación real de su padre. “Ella ha preguntado por él; sabe que está perdido y que por eso no ha comunicado con nosotras”.

A su vez, Norma Mendieta Mendieta, coordinadora de Cafami, quien coadyuva en este asunto, subraya que hasta ahora “no sabemos hasta cuándo; realmente ya no sabemos cómo insistir, no hay una respuesta”.

En México es una contante que las familias de migrantes que fallecen en Estados Unidos, tienen problemas para repatriar los restos, sin que sea una situación generada por la pandemia del Covid-19, “es algo que se ha vivido” siempre, recalca Mendieta Mendieta.

La activista también puntualiza que este tipo de casos no es una circunstancia temporal, ya que las personas siguen enfrentado procesos burocráticos y falta de apoyo institucional para recuperar el cuerpo, de ahí que deben recurrir a organizaciones y a la comunidad.

Ana Laura López anota que en caso de que alguna persona pudiera aportar información sobre Omar Cervantes, puede comunicarse al número: 5578283480.