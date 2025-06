Atletas establecen récords en la Olimpiada Nacional Conade 2025 en salto con pértiga y 400 metros planos

Josué Mateo Ortega, competidor de salto con pértiga (garrocha), fue el primer atleta en el arranque de competencias de atletismo de la Olimpiada Nacional Conade 2025 en superar el récord nacional registrado en 2024.

Desde la Pista de Atletismo “Una Nueva Historia”, en Apizaco, el queretano se llevó los aplausos y el entusiasmo de los asistentes de todas las delegaciones deportivas presentes en las gradas y alrededores del escenario deportivo.

“Rompí el récord nacional. que estaba en 4.20; le metí un centímetro más y llegué a 4.21. Me da mucho orgullo haberlo logrado y poner en alto a mi estado, a la delegación queretana y a mi familia. Me gustó la emoción que la hazaña generó entre los asistentes porque aplaudieron, se emocionaron y sus buenas vibras me acompañaron”, dijo.

Esteban Avena González, competidor de la prueba de 400 metros planos, categoría sub–18, rama varonil e integrante de la delegación del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), fue el segundo competidor de este día en romper récord nacional. Superó el establecido que era de 47.17 al llegar a la meta en 47.12 segundos.

En entrevista, al término de su carrera, dijo: “Estoy fatal, la elevación está a 8 mil pies y de dónde vengo estoy a nivel de mar. Todo lo puse en manos de dios y así lo logré. Siempre empiezo rápido y al final le di más, estoy satisfecho por el tiempo que realicé. Hace dos años fui a Tabasco y logré medalla de plata, desde entonces he entrenado y hasta hoy, hace 5 minutos me hice mejor. Estoy satisfecho y voy por más”, aseguró.

Mateo Robledo, de la delegación de Querétaro, en su primera competencia nacional se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de salto con pértiga. Aseguró que este primer triunfo será parte de una continuidad para su superación y entrenamiento deportivo.

“Para mí ha sido mi competencia favorita hasta el momento. La organización me encantó, ha sido muy buena, las competencias son a su hora y todo se me ha hecho muy bueno. La verdad, las instalaciones se me hacen de primera y ahora son mis instalaciones favoritas. He competido en otros estados, incluyendo Guadalajara y Ciudad de México y ahora mi lugar favorito es Tlaxcala”, afirmó.

Francisco Gabriel Muñoz Vargas, del representativo de Guanajuato, subió al pódium para recibir medalla de oro tras su participación en la prueba de lanzamiento de disco sub–16 de un kilo. “Esta es la primera vez que me subo al pódium nacional y estoy muy orgulloso. A partir de ahora seguiré trabajando para alcanzar más triunfos”, mencionó.

José Antonio Velázquez Martínez, competidor del estado de Veracruz en la prueba de lanzamiento de jabalina varonil sub–18, dedicó su medalla de bronce a su padre, quien lo prepara todos los días. “Al ser mi primera medalla estoy más que feliz. Al fin alcanzamos el objetivo, los entrenamientos deportivos dan sus primeros resultados. Me di cuenta de mi potencial y creo que inicia mi ascenso deportivo”, sostuvo.

Así culminó el primer día de actividades de las competencias de atletismo que continuarán mañana con pruebas de lanzamiento de martillo, salto con pértiga o garrocha, salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de disco, impulso de bala, lanzamiento de jabalina, 80 metros planos, 100 metros planos, 300 metros planos, 400 metros planos, 5 mil metros marcha, 80 metros con vallas, relevo 4×100, heptatlón y decatlón, desde las 8 hasta las 13:45 horas, en la pista de atletismo “Una Nueva Historia”, en Apizaco.