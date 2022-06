Atienden “Unidades de Bienestar para Tu Nutrición” necesidades alimentarias de personas vulnerables

a gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró las “Unidades de Bienestar para tu Nutrición” en los municipios de Ixtacuixtla, Tlaxcala y Chiautempan, espacios que cuentan con un comedor comunitario y tienda de abasto, donde la población en situación de vulnerabilidad podrá acceder a una alimentación saludable. La inversión fue de 50 millones de pesos.

También entregó, de manera simbólica, “tarjetas de nutrición” a 15 mujeres beneficiarias para que adquieran productos de la canasta básica o alimentos preparados; mensualmente recibirán un depósito de mil pesos.

En el acto protocolario, la mandataria estatal informó que a través de 10 unidades de este tipo brindarán 48 mil comidas mensuales, prioritariamente a niñas, niños, adolescentes, mujeres, madres solteras, personas con discapacidad y población indígena, quienes recibirán orientación de nutriólogos para mejorar sus hábitos alimenticios.

“A través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) identificamos los municipios donde hay más pobreza alimentaria, es por eso que la Secretaría de Bienestar tiene muchos otros programas para apoyar a la gente que más lo necesita, como son ayudas funcionales para personas con discapacidad y cirugías de cataratas gratuitas”, subrayó.

En su momento, la presidenta del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del estado, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar destacó que este es uno de los programas más sensibles y significativos de la política social que impulsa la titular del Ejecutivo local y es muestra de su compromiso para erradicar la desigualdad.

“Estos comedores abren la posibilidad de otorgar a las madres de familia en situación de vulnerabilidad la oportunidad de satisfacer sus necesidades alimentarias y con ello gozar de mejor salud, las unidades tienen un impacto positivo que abarca muchas dimensiones en la vida de las personas, pues contribuimos a un estado de bienestar en el que nadie vea sesgados sus derechos a una alimentación digna”, resaltó.

Mientras que la secretaria de Bienestar, María Estela Álvarez Corona detalló que, de acuerdo con datos del Coneval, una tercera parte de la población presenta un grado de inseguridad alimentaria.

Para atender esta situación, las unidades fueron instaladas estratégicamente en los municipios de Contla, Xaloztoc, Tequexquitla, Terrenate, Calpulalpan, San Pablo del Monte y Nativitas, que es donde las familias presentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

“Para el gobierno de Tlaxcala, el derecho universal a la alimentación es una prioridad y es importante que los programas sociales lleguen a todas las personas, que no exista comunidad, que no exista localidad, en donde no conozcan de los programas sociales que se llevan a través de la Secretaría de Bienestar” apuntó.

A su vez, los alcaldes de Ixtacuixtla, Jesús Rolando Pérez Saavedra y de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, agradecieron a Cuéllar Cisneros por su labor y sentido humano al impulsar acciones en beneficio de los que menos tienen.

Posteriormente, la gobernadora Lorena Cuéllar recorrió las instalaciones de las unidades para verificar su funcionamiento y conocer los productos que se expenden; ahí, algunos de los comensales afirmaron que este espacio les permitirá llevar una dieta saludable y a muy bajo costo, ya que cada ración de comida, que incluye sopa, plato fuerte, frijoles, tortillas y agua, tiene un costo de apenas 15 pesos.

Las Unidades de Bienestar para tu Nutrición inauguradas este miércoles se ubican en la comunidad de Tecuexcomac, Acuitlapilco y Tepetlapa de los municipios de Ixtacuixtla, Tlaxcala y Chiautempan, respectivamente, darán atención de lunes a sábado en un horario de 11 a 16 horas.

En los diferentes eventos, la mandataria estuvo acompañada por el secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez; las diputadas y el diputado que integran la Comisión de Salud del Congreso local, Gabriela Esperanza Brito Jiménez, Maribel León Cruz, Leticia Martínez Cerón y Lenin Calva Pérez; las presidentas honoríficas del DIF Municipal y presidentes de comunidad, así como población en general.