Martes, septiembre 16, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Atienden a siete personas con quemaduras de primer grado por pirotecnia en Panotla

La Redacción

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que esta mañana, en la localidad de Jesús Acatitla, municipio de Panotla, se registró un incidente derivado del mal funcionamiento de un artefacto pirotécnico, el cual no logró elevarse y salió disparado en dirección a la población.

- Anuncio -

Como resultado, se reportaron lesiones leves (quemaduras de primer grado) en cinco menores de edad y dos adultos, quienes fueron atendidos en el lugar de manera oportuna sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

De manera inmediata, personal de la CEPC, en coordinación con Protección Civil municipal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el CRUMT, acudió al sitio para implementar los protocolos de seguridad correspondientes y salvaguardar a la población.

La CEPC reitera el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en el manejo y uso de materiales pirotécnicos, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la integridad de las personas; para el gobierno del estado, las familias tlaxcaltecas son prioridad.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:15

“Nada detiene a una nación cuando el pueblo la sostiene”, afirma Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Al encabezar la ceremonia del desfile militar en ocasión del día de la independencia nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que...

Promoverá gobierno serie de documentales de Tlaxcala por los 500 años de su fundación: LCC

José Carlos Avendaño -
Tras la entrega del Fuego Simbólico de la Independencia a los 60 municipios, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros adelantó que como parte del programa...

Encabeza gobernadora desfile cívico–militar por el CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presidió la ceremonia y el desfile cívico–militar conmemorativo al CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México, con...

Más noticias

Sube a 15 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento de una de las víctimas de la explosión...

Muere el actor, director y productor Robert Redford a los 89 años

La Jornada -
El actor, director y productor Robert Redford, que era a la vez el galán por excelencia de Hollywood y un influyente defensor del cine...

México y 15 países llaman a evitar violencia contra Global Sumud

La Jornada -
Ciudad de México. México y otros 15 países hicieron este martes un llamado conjunto para evitar actos de violencia contra la Flotilla Global Sumud, que...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025