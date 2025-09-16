Atienden a siete personas con quemaduras de primer grado por pirotecnia en Panotla

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que esta mañana, en la localidad de Jesús Acatitla, municipio de Panotla, se registró un incidente derivado del mal funcionamiento de un artefacto pirotécnico, el cual no logró elevarse y salió disparado en dirección a la población.

Como resultado, se reportaron lesiones leves (quemaduras de primer grado) en cinco menores de edad y dos adultos, quienes fueron atendidos en el lugar de manera oportuna sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

De manera inmediata, personal de la CEPC, en coordinación con Protección Civil municipal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el CRUMT, acudió al sitio para implementar los protocolos de seguridad correspondientes y salvaguardar a la población.

La CEPC reitera el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en el manejo y uso de materiales pirotécnicos, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la integridad de las personas; para el gobierno del estado, las familias tlaxcaltecas son prioridad.