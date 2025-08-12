Martes, agosto 12, 2025
Atiende Protección Civil reporte de explosión en Sanctórum

La Redacción

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, derivado del reporte de explosión de un recipiente con solventes durante labores de construcción en una vivienda ubicada en calle 16 de Septiembre, en Sanctórum, personal del organismo acudió de inmediato para implementar protocolos de seguridad y salvaguardar a la población.

De acuerdo con el reporte, una persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para su valoración y atención médica.

Al lugar, que fue acordonado como medida preventiva, también acudieron autoridades municipales para colaborar en las labores de atención.

La CEPC descartó que se tratará de una explosión de un polvorín y reiteró el llamado a extremar precauciones al manipular materiales inflamables y asegurar un manejo seguro durante trabajos de construcción o remodelación.

