Atiende Protección Civil estatal incidentes y emite recomendaciones ante fuertes vientos en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, derivado del paso del frente frío número 13, y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se registran vientos de entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, en diversas zonas del estado, además de un descenso en las temperaturas.

El fenómeno, impulsado por una masa de aire ártico, provoca ambiente frío con posibles heladas de –5 a 5 grados Celsius en zonas montañosas.

Ante estas condiciones, la CEPC implementó acciones preventivas y de atención inmediata en coordinación con autoridades estatales y municipales, con el propósito de salvaguardar la integridad de la población.

Entre los incidentes atendidos, destacan, en la capital del estado, la caída de estructura metálica decorativa sobre la avenida Juárez; la zona fue acordonada y la vialidad cerrada; y en Xiloxoxtla, la caída de un árbol sobre cables de energía eléctrica, por lo que se acordonó el área por seguridad.

Asimismo, en Apizaco, se registró la caída de un árbol sobre la calle Jesús Carranza, donde se realizaron maniobras de corte y acordonamiento; y en Santa Apolonia Teacalco, otra caída de árbol, en la carretera Tocatlán–Teacalco, efectuándose labores de limpieza.

En Lázaro Cárdenas, hubo caída de ramas en el parque municipal, sin lesionados; y en Zacatelco, la caída de árboles en una vivienda y en la vía pública, por lo que se acordonó la zona y se realizaron maniobras de retiro.

En ni uno de los incidentes hubo personas lesionadas.

El coordinador estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y seguir las actualizaciones oficiales sobre el clima.

“Durante el paso de los vientos fuertes se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos en patios o azoteas, y mantenerse atentos a los avisos oficiales para proteger la integridad de las familias tlaxcaltecas”, indicó.

La CEPC reiteró las recomendaciones preventivas ante las ráfagas de viento como: alejarse de casas en mal estado, muros o techos ligeros; evitar pasar bajo andamios, construcciones o espectaculares; mantener distancia de cables eléctricos o estructuras inestable; cubrir nariz, ojos y boca para prevenir enfermedades respiratorias, y limpiar coladeras y desagües después del paso de los vientos para evitar taponamientos.

Finalmente, el funcionario informó que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y coordinación interinstitucional con los municipios para brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad.

En caso de emergencia, apuntó, la ciudadanía puede comunicarse al 911 para reportar cualquier situación de riesgo o emergencia.