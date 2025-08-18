Domingo, agosto 17, 2025
Atiende gobierno de Alfonso Sánchez puntos de alta movilidad en la capital con programa de bacheo

La Redacción

El gobierno municipal de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, llevó a cabo esta semana acciones de bacheo en el bulevar Revolución y en la calle Constructores de la colonia Loma Bonita, con lo que se atendieron puntos de alta movilidad y se dio respuesta a peticiones ciudadanas.

Los trabajos realizados en el bulevar Revolución permiten dar mantenimiento a una de las vialidades más transitadas de la capital, lo que garantiza un desplazamiento más seguro para automovilistas y peatones.

En la colonia Loma Bonita, la rehabilitación de la calle Constructores representa una mejora significativa para los vecinos, quienes habían solicitado la intervención de manera reiterada.

En cada caso se aplicó mezcla asfáltica en caliente y se realizaron cortes controlados en la carpeta de rodamiento para garantizar mayor durabilidad. Además, se utilizaron compactadores mecánicos que permiten una nivelación adecuada de la superficie y aseguran un tránsito vehicular más seguro y uniforme.

La administración municipal resaltó que este programa de bacheo se desarrolla de forma permanente, con el objetivo de mantener en buen estado las calles y responder de manera oportuna a las necesidades de cada colonia y delegación.

De esta manera, el gobierno municipal de Tlaxcala avanza en la atención y mejoramiento de los servicios públicos básicos, que son una prioridad porque impactan de forma directa a la ciudadanía.

