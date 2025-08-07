Atiende ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la CAPAM, fugas de agua en la colonia Loma Xicohténcatl

En respuesta a reportes vecinales, el ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza el presidente municipal Alfonso Sánchez García, realizó trabajos de reparación de fugas de agua potable en distintos puntos de la colonia Loma Xicohténcatl, como parte de su política de atención oportuna a las necesidades ciudadanas.

Las labores, coordinadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM), se enfocaron en los tramos de calle 11, entre calle 8 y 12; calle 29, entre calle 6 y 8; así como calle 27, también entre calle 6 y 8, zonas donde los vecinos habían reportado escurrimientos persistentes que comprometían el suministro eficiente del servicio.

Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno municipal por conservar en buen estado la infraestructura hidráulica y proteger el recurso más valioso, como es el agua.

El ayuntamiento capitalino mantiene los canales de comunicación abiertos con la población para atender con prontitud los reportes, fortalecer la cultura del agua y mejorar de manera continua los servicios públicos.

Con estas acciones, la administración municipal avanza en el fortalecimiento de acciones cercanas, eficientes y responsables con el medio ambiente y con el bienestar de las familias tlaxcaltecas.