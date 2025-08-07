Jueves, agosto 7, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Atiende ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la CAPAM, fugas de agua en la colonia Loma Xicohténcatl

La Redacción

En respuesta a reportes vecinales, el ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza el presidente municipal Alfonso Sánchez García, realizó trabajos de reparación de fugas de agua potable en distintos puntos de la colonia Loma Xicohténcatl, como parte de su política de atención oportuna a las necesidades ciudadanas.

- Anuncio -

Las labores, coordinadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM), se enfocaron en los tramos de calle 11, entre calle 8 y 12; calle 29, entre calle 6 y 8; así como calle 27, también entre calle 6 y 8, zonas donde los vecinos habían reportado escurrimientos persistentes que comprometían el suministro eficiente del servicio.

Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno municipal por conservar en buen estado la infraestructura hidráulica y proteger el recurso más valioso, como es el agua.

El ayuntamiento capitalino mantiene los canales de comunicación abiertos con la población para atender con prontitud los reportes, fortalecer la cultura del agua y mejorar de manera continua los servicios públicos.

- Advertisement -

Con estas acciones, la administración municipal avanza en el fortalecimiento de acciones cercanas, eficientes y responsables con el medio ambiente y con el bienestar de las familias tlaxcaltecas.

Temas

Más noticias

Internacional

Juez ordena prisión domiciliaria a Bolsonaro por presunto plan golpista

La Redacción -
Reuters La Corte Suprema de Brasil emitió el lunes una orden de arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por presuntamente...
Nacional

Ya informé lo que tenía que decir: Adán Augusto sobre caso Bermúdez

La Redacción -
A su llegada a la reunión a la sesión del Consejo Nacional de Morena, y por primera vez de viva voz desde que estalló...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila; su concha mide 0.7 milímetros

La Jornada -
Saltillo, Coah. El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila, dentro de una cueva a 10 kilómetros de la capital de la Tierra...

Cargado de nostalgia y música, Julián Báez pone a prueba a la norma social

Paula Carrizosa -
El cantautor urbano Julián Báez Rosas (Puebla, 23 de enero de 1975) pone a prueba fenómenos económicos y sociales como la gentrificación y el...

Desconfían mexicanos de productos ultraprocesados

La Jornada -
Ciudad de México. La desconfianza hacia productos ultraprocesados y alimentos, el actuar de las autoridades regulatorias y sanitarias, la presión por ser saludables, junto...

Más noticias

El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila; su concha mide 0.7 milímetros

La Jornada -
Saltillo, Coah. El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila, dentro de una cueva a 10 kilómetros de la capital de la Tierra...

Desconfían mexicanos de productos ultraprocesados

La Jornada -
Ciudad de México. La desconfianza hacia productos ultraprocesados y alimentos, el actuar de las autoridades regulatorias y sanitarias, la presión por ser saludables, junto...

Ordena Trump levantar censo que excluya a migrantes irregulares

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump ordenó este jueves un nuevo censo que excluya a los migrantes que se encuentren en Estados Unidos "ilegalmente", un...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025