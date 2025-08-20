Atiende a trabajador lesionado en maniobras de compactador en la capital

Elementos de Protección Civil del municipio de Tlaxcala brindaron atención inmediata a un trabajador del Ayuntamiento, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, quien sufrió una fractura en la mano durante las maniobras de operación de un camión compactador de residuos.

De acuerdo con testigos, un descuido habría sido la causa del accidente, ya que la pala, al estar en funcionamiento, prensó una de sus extremidades.

Tras ser estabilizado en el lugar, el empleado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y garantizar el tratamiento integral de la lesión.

Por su parte, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, informó que el miembro de la Dirección de Servicios Públicos, recibirá la atención necesaria con el propósito de que recupere cabalmente su salud.