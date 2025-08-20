Martes, agosto 19, 2025
Atiende a trabajador lesionado en maniobras de compactador en la capital

La Redacción

Elementos de Protección Civil del municipio de Tlaxcala brindaron atención inmediata a un trabajador del Ayuntamiento, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, quien sufrió una fractura en la mano durante las maniobras de operación de un camión compactador de residuos.

De acuerdo con testigos, un descuido habría sido la causa del accidente, ya que la pala, al estar en funcionamiento, prensó una de sus extremidades.

Tras ser estabilizado en el lugar, el empleado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y garantizar el tratamiento integral de la lesión.

Por su parte, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, informó que el miembro de la Dirección de Servicios Públicos, recibirá la atención necesaria con el propósito de que recupere cabalmente su salud.

Usará EU "todos los recursos en su poder" contra el narcotráfico

La Jornada -
la redacción La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos empleará "todos los recursos en su poder" para frenar...

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro tras acusaciones de lavado

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. CIBanco interpuso una denuncia en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ante la Corte Federal del Distrito de Columbia,...

Sheinbaum va por recortes a órganos electorales y partidos: Monreal

La Jornada -
Fernando Camacho y Enrique Méndez Ciudad de México. Aunque todavía no hay ningún borrador de la propuesta de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó...

