Atestiguó gobernadora entrega de apoyos económicos a adultos mayores y personas con discapacidad en Texoloc

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros atestiguó la entrega de 340 apoyos económicos correspondientes al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad en el municipio de Texoloc.

Explicó que dicho pago corresponde al primer bimestre de 2022, mismo que tiene un incremento en el monto, ya que “es un derecho para que podamos ser libres, para que nadie les pueda quitar este recurso, porque es de ustedes, trabajaron ya muchos años por México, por Tlaxcala, y es para que ustedes tengan una vida mejor, hoy va haber un incremento que ya mandó el presidente, de 3 mil 100 pesos que antes recibían hoy van a recibir 3 mil 850 pesos”.

Afirmó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador trabaja para que los recursos lleguen directo a quien los necesita, de modo “que el dinero llegue al pueblo, que se siga apoyando a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a los universitarios y a muchísimos otros programas, a los campesinos y ahora este programa de adultos mayores que para 2024, cuando ya vaya de salida, los dejará muy protegidos, porque van a tener un recurso de 6 mil pesos de aquí al 2024”.

- Anuncio -

En el evento refrendó su compromiso con los tlaxcaltecas y adelantó que la administración que encabeza trabaja de manera intensa para ampliar el apoyo a las personas con discapacidad con edades de 29 a 64 años, “se requieren miles y miles de millones de pesos, por eso ahora, como gobernadora, vamos a ayudar también económicamente a nuestro presidente y vamos a darles el apoyo a todos”.

Por otra parte, Cuéllar Cisneros mencionó que a partir del 25 de enero del año en curso abrirán sus puertas los dos nuevos hospitales especializados en hemodiálisis y cirugías de mínima invasión.

“En 45 días construimos dos hospitales, uno para hemodiálisis y otro para todas las cirugías que están pendientes por el Covid y vamos a darles mucha atención y con los equipos más sofisticados a todos los tlaxcaltecas, porque necesitamos los mejores equipos”, detalló.

Asimismo, expuso que en el mes de febrero inaugurará 10 clínicas de salud para la atención de personas con diabetes e hipertensión, principalmente, que darán atención médica, medicamentos, estudios de laboratorio, derecho a unos lentes cada año y servicio de dentista, todo de forma gratuita.

- Anuncio -

En materia educativa, la mandataria estatal anunció que es interés de su administración brindar una beca económica a los estudiantes de tercer año de secundaria para abatir la deserción escolar en ese nivel.

En su oportunidad, el secretario del ayuntamiento, Erick Cervantes Díaz afirmó que Texoloc no se equivocó al elegir a Lorena Cuéllar como gobernadora, ya que “ella sí regresó a la comuna, me permito reconocer que a diferencia de anteriores mandatarios estatales que no volvieron a este municipio después de la campaña electoral, reconocer hoy la presencia de la gobernadora; al pensar y actuar entre niveles de gobierno estamos convencidos que es la única forma que esta nueva historia para Texoloc y para Tlaxcala será una realidad”.