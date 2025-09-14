Domingo, septiembre 14, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Atestigua alcalde Alfonso Sánchez la inclusión de héroe tlaxcalteca en el pase de lista oficial de Gesta Heroica

La Redacción

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, atestiguó la incorporación del nombre del Coronel Felipe Santiago Tetlalmatzin Saldaña en el pase de lista oficial durante la ceremonia del CLXXVIII Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, realizada este 13 de septiembre y encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

- Anuncio -

Durante el evento, al que se dieron cita ciudadanas y ciudadanos, así como funcionarios municipales y estatales, se conoció que este reconocimiento histórico fue posible gracias a la petición formal del Gobierno del Estado a la Secretaría de la Defensa Nacional, que respondió de manera positiva, sumando al héroe tlaxcalteca a los cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847.

Cabe destacar que el descendiente en quinta generación del Coronel, Juan Carlos Tetlalmatzin Córdova, quien ha dedicado más de una década a reivindicar su memoria, celebró este hecho que coloca al coronel tlaxcalteca en el altar de los héroes nacionales.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:12

Prevén para Puebla capital 7 mil 470 millones de pesos de presupuesto en 2026

Patricia Méndez -
El presupuesto con el que contará el municipio de Puebla en 2026 alcanzará 7 mil 470 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 2...

Accidente en Sierra Negra: dos fallecidos y tres lesionados al caer taxi a barranco

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Un accidente automovilístico ocurrido este domingo en la carretera de la Sierra Negra, en el tramo Coxcatlán-Zoquitlán, cobró la vida de dos personas y dejó a tres...

Leyes de participación, revocación, ganadera y renovación del titular de la ASE, en agenda del Congreso: García

Efraín Núñez -
Las reformas en las leyes de Participación Ciudadana, Revocación de Mandato, la Ley Ganadera y la elección del titular de la Auditoría Superior del...

Más noticias

00:01:02

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...

La Global Sumud Flotilla zarpa de Túnez hacia Gaza

La Jornada -
Túnez. La Global Sumud Flotilla (GSF), que el 31 de agosto partió de Barcelona para romper el bloqueo a Gaza, con alimentos, medicinas y...

Tomará meses la extradición de Bermúdez Requena: SSPC

La Jornada -
El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue arrestado el viernes por elementos de seguridad de Paraguay cuando se...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025