Atestigua alcalde Alfonso Sánchez la inclusión de héroe tlaxcalteca en el pase de lista oficial de Gesta Heroica

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, atestiguó la incorporación del nombre del Coronel Felipe Santiago Tetlalmatzin Saldaña en el pase de lista oficial durante la ceremonia del CLXXVIII Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, realizada este 13 de septiembre y encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Durante el evento, al que se dieron cita ciudadanas y ciudadanos, así como funcionarios municipales y estatales, se conoció que este reconocimiento histórico fue posible gracias a la petición formal del Gobierno del Estado a la Secretaría de la Defensa Nacional, que respondió de manera positiva, sumando al héroe tlaxcalteca a los cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847.

Cabe destacar que el descendiente en quinta generación del Coronel, Juan Carlos Tetlalmatzin Córdova, quien ha dedicado más de una década a reivindicar su memoria, celebró este hecho que coloca al coronel tlaxcalteca en el altar de los héroes nacionales.