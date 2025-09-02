Martes, septiembre 2, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Atendió SSC más de 2 mil incidentes cibernéticos de enero a agosto de 2025

La Redacción

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de Policía Cibernética, atendió 2 mil 49 incidentes cibernéticos en el periodo comprendido de enero a agosto del presente año, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad digital en la entidad.

- Anuncio -

Gracias al trabajo especializado de esta unidad, se logró prevenir fraudes electrónicos por un monto estimado superior a 13 millones de pesos, mediante labores de monitoreo en línea, atención inmediata a reportes ciudadanos y colaboración con plataformas digitales para frenar conductas ilícitas.

Durante este periodo, los incidentes más recurrentes fueron: acoso cibernético, extorsión digital, acceso lógico no autorizado, fraude bancario y comercial, cobranza ilegítima mediante amenazas, sextorsión, suplantación de identidad, violación a la intimidad sexual y phishing, entre otros.

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC mantiene vigilancia digital permanente, realizando patrullajes virtuales las 24 horas del día en redes sociales, sitios web y aplicaciones móviles, con el fin de identificar posibles riesgos y brindar apoyo a la ciudadanía en tiempo real.

- Advertisement -

De igual forma, se atienden reportes y se ofrecen asesorías técnicas especializadas, con el propósito de orientar a las víctimas, mitigar los daños y canalizar los casos que lo requieren ante las instancias correspondientes para su investigación.

Asimismo, se puso en marcha la aplicación “ChatBot”, una herramienta innovadora diseñada para mejorar y agilizar la atención en casos relacionados con incidentes cibernéticos, ofreciendo una experiencia más accesible, rápida y confiable, que fortalece el vínculo entre la ciudadanía y la Policía Cibernética.

Como parte del eje preventivo, la SSC impulsa campañas de concientización en escuelas, instituciones públicas, empresas y comunidades, con el objetivo de promover una cultura de autocuidado en los entornos digitales, especialmente entre niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, quienes suelen ser los más vulnerables.

- Advertisement -

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reafirma su compromiso de mantener informada y protegida a la población, para que pueda identificar oportunamente intentos de fraude, manipulación digital o delitos informáticos.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sin oposición, Morena se queda con las presidencias de JCCC y Comité de Administración

Juan Luis Cruz Pérez -
Sin ninguna objeción de la oposición ni de los grupos aliados, y pese a que le correspondía a otra fuerza política, Morena se quedó,...

Policía capitalina asegura a extranjero en situación irregular y con señalamiento por conducta violenta

La Redacción -
La Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio de Tlaxcala actuó de manera inmediata ante un reporte ciudadano en el fraccionamiento IV...

Canadevi busca retomar presencia como órgano de consulta y vínculo con autoridades: Minor

José Carlos Avendaño -
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) buscará retomar presencia en el estado como un órgano de consulta...

Más noticias

Pide cumbre convocada por China garantizar la paz en Medio Oriente

La Jornada -
Tianjín. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) culminó ayer en la ciudad de Tianjín con una declaración conjunta sobre la...

Previo a reunión con Rubio, recalca la Presidenta que con EU hay entendimiento

La Jornada -
Ciudad de México. A unas horas de que se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum...

Comienza nueva era del Poder Judicial

La Jornada -
Los símbolos de ceremonias ancestrales y la presencia multitudinaria de los pueblos originarios en el corazón de la capital del país marcaron el inicio...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025