Atenderán a 200 personas a través de la Macro Jornada de Cirugía Ortopédica y Mínima Invasión

Con una inversión de 10 millones de pesos, autoridades estatales anunciaron la puesta en marcha de la Macro Jornada de Cirugía Ortopédica y Mínima Invasión para pacientes con problemas de rodilla y cadera.

Este programa ofrecerá intervenciones quirúrgicas gratuitas a partir de este 15 de diciembre y se extenderá hasta agotar los recursos disponibles, aunque hay una meta de atender a alrededor de 200 personas con estas problemáticas.

En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Salud del estado (Sesa), Rigoberto Zamudio Meneses, destacó que esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de la población tlaxcalteca mediante tratamientos especializados.

Acompañado de la directora del Sistema Estatal DIF (Sedif), Flor de María López Hinojosa, y la titular de la Secretaría de Bienestar del estado, María Estela Álvarez Corona, explicó que la inversión se destinará principalmente a implantes de rodilla y cadera; a prótesis y a equipos de instrumentación médica de última generación.

Esta Macro Jornada se efectuará coordinadamente entre estas tres dependencias, las cuales unirán esfuerzos para captar a pacientes, llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas y realizar el seguimiento postoperatorio.

El Sedif se encargará de detectar a las personas beneficiarias, a través de sus 53 unidades básicas de rehabilitación en el estado y brindará apoyo adicional a las familias, proporcionando espacios gratuitos para su comodidad mientras los pacientes se recuperan; la Sesa realizará las cirugías en el Complejo de Atención Especializada en Salud, y Bienestar contribuirá con la difusión y orientación a la población.

La jornada incluirá intervenciones de cirugía artroscópica, prótesis de rodilla, y cirugía de cadera, dirigidas a pacientes con enfermedades degenerativas como osteoartritis, luxaciones, lesiones de ligamentos y tendones, así como fracturas y artritis de cadera.

Zamudio Meneses enfatizó que este esfuerzo es una respuesta integral a la creciente demanda de atención en salud ortopédica en la entidad.

Por su parte, María Estela Álvarez Corona subrayó que el impacto es positivo, especialmente para aquellas personas “que no pueden acceder a tratamientos privados debido a las limitaciones económicas” y dijo que las 60 delegaciones municipales de Bienestar “jugarán un papel crucial en la difusión de este programa, asegurando que más personas se beneficien de la jornada”.

“Estas cirugías son gratuitas, creo que nos tenemos que centrar un poquito primero en este aspecto. Normalmente, si uno las hace de manera privada son muy costosas y hoy en día hay personas que no han podido tener acceso a esto por no contar con los recursos”.

De esta manera, especialistas realizarán los procedimientos con el respaldo de tecnología avanzada en cirugía ortopédica y mínima invasión, con procedimientos para tratar lesiones en las articulaciones, así como la colocación de implantes de rodilla y prótesis para pacientes con problemas de traumatismos, luxaciones, lesiones en ligamentos y tendones, desgarros en el cartílago, enfermedades degenerativas como osteoartritis y osteoartrosis, y displasia ósea.

En cuanto a la prótesis de cadera, se atenderán casos de artritis o coxartrosis; fracturas, artritis reumatoide y postraumática; necrosis de cabeza femoral y tumores benignos. Estas intervenciones están diseñadas para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los pacientes, utilizando técnicas mínimamente invasivas que favorecen una recuperación más rápida y menos dolorosa.

Las tres instituciones invitan a la población a registrarse para ser parte de esta jornada. Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos de Sesa: 246 210 60 ext. 8061; del Sedif: 246 465 04 40 extensión 223 y de Bienestar Tlaxcala: 241 113 19 76.