Atención federal a las afectaciones a la salud en la Cuenca del Alto Atoyac por causa de la contaminación industrial

Suele ser común que conozcamos a alguien que está enfermo o enferma de insuficiencia renal o de algún tipo de cáncer. Muchas veces estas situaciones se atribuyen a las mismas personas que las padecen porque, se dice, quizá no se cuidaron bien, porque no se alimentaron sanamente, porque no hicieron ejercicio, porque es hereditario, porque no se atendieron a tiempo… Pero en pocas ocasiones se considera que una probabilidad de que se desarrolle una de estas enfermedades en las personas es porque el lugar donde viven está ubicado cerca de donde se desechan compuestos tóxicos y contaminantes que repercuten negativamente en su salud y en su territorio.

Aunque las causas de estas enfermedades pueden ser varias, sí existe la posibilidad de que se desarrollen en una persona que ha estado expuesta de manera constante a lo que desprenden los desechos que las industrias vierten al agua, a la tierra y al aire.

Es importante tener presente que el 88.3 por ciento del territorio tlaxcalteca pertenece a la Cuenca del Alto Atoyac, y que esta cuenca ha sido ya identificada como una de las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESAs) en el país, por la grave condición de salud que se ha detectado en la población a causa de la contaminación industrial que tiene el territorio.

En la Cuenca del Alto Atoyac se encuentran asentadas 22 mil 235 empresas manufactureras de diversos giros, y estas empresas desempeñan un papel central en la dinámica de contaminación ambiental de la región y de afectaciones a la salud de la población, por el giro y el volumen de las emisiones contaminantes que arrojan a la atmósfera, a los suelos y al agua. Entre los tóxicos más importantes que desechan se encuentran: metales pesados y químicos tóxicos, metaloides, compuestos orgánico–sintéticos, plaguicidas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Dra. Regina Montero Montoya, investigadora del Departamento de Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, los tóxicos que se vierten en la cuenca generan daños en diversos sistemas del organismo. Por ejemplo, el xileno puede provocar daños neurológicos, respiratorios y bajo peso al nacer; el tolueno puede ser causa de daño neurológico, ocular, renal y de problemas respiratorios; los metales generan daños como insuficiencia renal, cáncer, problemas neurológicos, hematológicos y reproductivos; y el benceno se asocia a la leucemia.

Así, el resultado de la exposición constante a estos contaminantes es que tengamos en la cuenca población que padece enfermedades como leucemia linfoblástica aguda, púrpura trombocitopénica, insuficiencia renal y otras manifestaciones de cáncer que lamentablemente concluyen en la muerte de las personas y la devastación de sus familias y su vida comunitaria.

Los gobiernos han permitido por años que las industrias mantengan prácticas genocidas hacia la población al permitirles emitir, arrojar y descargar sus desechos tóxicos sin establecer medidas de control eficaces y regulación ambiental que lleve a evitar la devastación socioambiental que tanto afecta a las personas que vivimos en la Cuenca del Alto Atoyac.

Actualmente, por la insistencia y exigencia de las organizaciones sociales con base en las investigaciones que se han realizado en la Cuenca, se ha logrado iniciar en la región el pilotaje de un programa de salud federal, con el nombre de Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac Tlaxcala, que busca ser una respuesta para las personas que padecen estas enfermedades y que viven en los entornos industrializados. De nuestra parte seguiremos monitoreando y vigilando que su operación sea eficaz y que de verdad contribuya a la atención de las personas que lo necesitan.