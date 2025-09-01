Asumieron funciones 37 personas como integrantes del sistema judicial local

Entre vítores, flores, lágrimas y música de mariachi, este lunes rindieron protesta ante el pleno de la LXV Legislatura local, las 37 personas que fungirán como magistrados, jueces e integrantes del nuevo órgano de administración judicial de Tlaxcala.

Ataviados con sus mejores galas, acompañados de padres, hijos, parejas, familiares, según fuera el caso, llegaron al Palacio Legislativo los 13 nuevos magistrados, así como como los 23 nuevos jueces y la integrantes del Órgano de Administración Judicial, designada por el Poder Legislativo.

Ahí estaban funcionarios del gobierno estatal, autoridades de los órganos jurisdiccionales y administrativos en materia electoral, dirigentes de partidos y algunos alcaldes, como el de la capital del estado, Alfonso Sánchez García, quienes festinaron el arribo de los nuevos juzgadores.

Las diputadas Miriam Martínez Sánchez del PAN y Sandra Aguilar Vega del PRI decidieron no llegar a la plenaria; siempre estuvieron en contra de esta reforma y la elección judicial.

Los primeros ungidos con el nuevo cargo fueron los cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes, Enrique Acoltzi Conde y Mildred Murbatian Aguilar, quienes repiten en el cargo, solo que ahora por nueve años. La primera de ellos este lunes también asumió la presidencia del Poder Judicial en sustitución de Anel Bañuelos Meneses.

A ellos se sumó Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz, nuevo magistrado. Su tío, el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz, era el más feliz de los diputados por su toma de protesta.

Después siguieron en su toma de protesta las primeras integrantes de lo que es el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que este lunes inició su vida, como son los casos de Violeta Fernández Vázquez, Dora Delia Hernández Roldán y Claudia Cervantes Rosales.

A ellas les siguieron en ese protocolo Martha Zenteno Ramírez, Luz María Vázquez Ávila y Manuel Vázquez Conchas como integrantes del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En tanto, para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) quienes rindieron la correspondiente protesta de ley fueron Alejandra Cosetl, Águeda Zempoalteca Pérez y Paola Sosa Vargas. La primera asumirá la presidencia del organismo.

En ese mismo protocolo llegó y rindió protesta de ley la ex diputada Sonia Lilian Rodríguez Becerra como integrante del pleno del Órgano de Administración Judicial, designada por el Poder Legislativo.

En el caso de las y los jueces, rindieron protesta de ley Alfredo Pérez Águila, Gabriela Flores Domínguez, Ricardo Daniel Amaro Alvarado, Maricruz Tlalape Aguilar, José Luis Grande Sánchez, Edith Vázquez Juárez y Diana Laura Cuapio Mendieta.

Así como María Fernanda Domínguez Jiménez, Damaris Hernández Guarneros, Herminia Hernández Jiménez, Carlos Alberto Sánchez Hernández, Jesús Ruiz Ramírez, Danya Patricia Anaya López, Kathya Pérez Vázquez María Isabel Ramírez Flores, Guadalupe Sebastián López, Yair Castillo Pérez y Levi Méndez Rojas.

Además de Angélica Flores Vázquez, Ericka Melo Montiel, Rosa Areli Zamora Pluma, Víctor Cosetl Flores y Osmar Eduardo Pérez Flores, quienes fungirán como jueces del “nuevo” Poder Judicial a partir de este 1 de septiembre.

Tras el acto protocolario, vinieron las porras, felicitaciones, fotos, y hasta un mariachi, el cual llegó exprofeso para felicitar a la nueva magistrada Águeda Zempoalteca Pérez.

Más tarde, los nuevos juristas se trasladaron a sus respectivos tribunales y recintos en donde llevaron a cabo sus ceremonias de instalación.