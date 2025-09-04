Asumen diputados desahogar programa legislativo del primer periodo de sesiones

El pleno del Congreso local aprobó su programa legislativo para para el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la LXV Legislatura, en la que incluyeron 57 iniciativas de reformas, adiciones y exhortos, de los cuales cinco fueron enviados por el Ejecutivo y un organismo autónomo.

La bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es la que más iniciativas impulsará en este periodo, que concluye el próximo 15 de diciembre, con 10 proyectos, entre los que destacan las reformas a las leyes en materia de salud, de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, municipal, Agricultura Sostenible, seguridad Pública y Ciudadana, Cultura Física y Deporte, así como a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

En esta ocasión la bancada del Partido del Trabajo (PT) impulsará seis iniciativas con temas relacionados con el Bienestar Animal, electoral, protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, salud, cultura física y deporte y reformas al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Por su parte, el grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM) presentará cinco propuestas de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política local, al Código Penal y a las leyes de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Escudo, Himno y la bandera del estado de Tlaxcala.

En tanto, los diputados del Partido Nueva Alianza (Panal) también estarán impulsando cinco iniciativas, entre las que se encuentra un exhorto a los 60 municipios para dar cumplimiento a la Ley de Bienestar Animal, un acuerdo para declarar el “Día del Migrante Tlaxcalteca” y una propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política y Ley de educación.

Del mismo modo, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Miriam Martínez Sánchez impulsará iniciativas para reformar la Constitución Política, el código penal en materia de violación a la intimidad sexual así como las leyes Laboral de los Servidores Públicos del Estado, municipal, educación y salud en materia de gestión menstrual digna.

Igualmente, la diputada del Sandra Guadalupe Aguilar Vega del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentará cinco iniciativas para reformar las Leyes que Garantizan el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala; de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala; de Desarrollo Forestal Sustentable y en materia de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala, Laura Yamili Flores Lozano priorizó iniciativas de reforma a diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, un exhorto a los 60 municipios para que, en la integración, formulación y presentación de sus iniciativas de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, no contravengan disposiciones hacendarias y administrativas estatales; además de una iniciativa de Ley que Regula las Actividades de los Agentes Inmobiliarios en el Estado de Tlaxcala.

La representación del Partido Fuerza por México Tlaxcala prevé presentar tres propuestas para reformar las leyes de Educación del Estado de Tlaxcala en materia de prevención para la seguridad del entorno escolar, Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en materia de salud preventiva, Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Tlaxcala, en materia de incentivos juveniles y reformar el código penal en materia de robo de ganado.

La representación del Partido Alianza Ciudadana a través del diputado Héctor Ortiz Ortiz impulsará dos propuestas para adicionar diversas disposiciones al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y un exhorto a la persona titular del Poder Ejecutivo local a efecto de que considere el rescate e inminente funcionamiento del Teatro de la Plaza Bicentenario.

Asimismo, la diputada independiente Blanca Águila Lima impulsará dos iniciativas para reformar los códigos Penal y Civil del estado de Tlaxcala, mientras que Soraya Noemi Bocardo Phillips únicamente promoverá una propuesta de reforma a la Constitución Política local.

En esta ocasión la titular del Poder Ejecutivo buscará la aprobación de dos iniciativas para reformar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala y modificar la Ley de Turismo del Estado de Tlaxcala en materia de servicios de hospedaje temporal ofertados por medio de plataformas digitales.

Por último, el Tribunal Electoral del estado de Tlaxcala, a través de su presidente, Miguel Nava Xochitiotzi, propuso tres iniciativas para formar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política local, así como las Leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y la de Medios de Impugnación en materia electoral.

Además de los planteamientos anteriores, el Programa Legislativo integrará las Tablas de Valores Unitarios de los municipios, el Presupuesto de Egresos, las reformas al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y los trámites de diversos asuntos de responsabilidades de servidores públicos relacionados con ayuntamientos y sus integrantes que actualmente se encuentran en trámite.