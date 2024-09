Asume Vázquez Conchas magistratura en TJA; pendiente nombramiento de magistrado interino

Sin contratiempos, este lunes, Manuel Vázquez Conchas asumió el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en sustitución de la ahora ex integrante de ese órgano jurisdiccional, María Isabel Pérez González, quien el pasado 31 de agosto concluyó su mandato constitucional.

En sesión extraordinaria del pleno, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el magistrado Elías Cortés Roa tomó protesta de ley e impuso la toga al nuevo integrante de ese órgano jurisdiccional, Manuel Vázquez Conchas, con lo cual inició su periodo de mandato de seis años.

Sin embargo, hasta el cierre de la edición, el pleno del TJA no había sido integrado de manera adecuada, pues estaba pendiente la designación de la persona que ocupará la vacante que se generó con el término de mandato del magistrado de Marcos Tecuapacho, quien logró un amparo a fin de que no se nombre al propietario de ese espacio, mientras resuelve la justicia federal el litigio por presuntas omisiones e irregularidades en la resolución de la no ratificación en el cargo de éste.

De acuerdo con la legislación, las ausencias temporales de los titulares de las magistraturas del TJA, que no excedan de 30 días, serán suplidas por el Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Ponencia que corresponda, quien practicará las diligencias urgentes y dictará las providencias de mero trámite.

Además, si la ausencia excede de ese término o es absoluta, continuará el Secretario de Estudio y Cuenta supliendo a su titular y quedará facultado para dictar sentencias interlocutorias y definitivas, en tanto se reincorpora a sus labores el titular, o en su caso, se hace la nueva designación.

En tanto, recordar que el nuevo magistrado Manuel Vázquez Conchas fue designado como titular de la Primera Ponencia del TJA, para el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2030, quien aseguró que desempeñará con profesionalismo, compromiso y responsabilidad el encargo que le ha sido conferido.

En el acto, el presidente del TJA, Elías Cortés Roa refirió que la imposición de la toga al nuevo magistrado es reflejo de la alta responsabilidad que tiene como integrante de este Tribunal, por lo que, fue conminado a portarla con lealtad y patriotismo en el desempeño de sus funciones en cada uno de los asuntos que les sean turnados.

Posteriormente, el magistrado presidente instaló formalmente a Vázquez Conchas en las oficinas que ocupa la Primera Ponencia, donde sostuvo una reunión con el personal que la integra; ahí, el nuevo titular instó a las y los servidores públicos a sumar esfuerzos en beneficio de la ciudadanía.

Más tarde, el magistrado Manuel Vázquez inició con el proceso de entrega-recepción ante la presencia de integrantes del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de la información de su antecesora María Isabel Pérez González.