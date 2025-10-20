Lunes, octubre 20, 2025
NoticiasEducación

Asume UATx la Secretaría Técnica de la RENIES–Igualdad; queda al frente Edith Mendieta

La Redacción

Edith Mendieta Mendieta, responsable del Programa Universitario para la Autorrealización y la Igualdad de Género (PUAIG) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), asumió la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior “Caminos por la Igualdad de Género)” (RENIES–Igualdad) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

- Anuncio -

El objetivo de la RENIES–Igualdad es articular esfuerzos institucionales a fin de promover procesos de transversalización de la perspectiva de género y hacer efectiva la paridad al interior de las comunidades de educación superior, apostando por cambios estructurales y el impulso de políticas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

En este sentido, el PUAIG–UATx tiene el objetivo de contribuir a la construcción de la igualdad de género, y busca fomentar la investigación en las diversas áreas del conocimiento e instrumentar acciones para impulsar la perspectiva de género como herramienta de vínculo con redes de investigación afines a esta temática.

Edith Mendieta es doctora en Sociología, con especialización en estudios de género por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otros estudios y especializaciones que avalan su formación académica.

- Advertisement -

En la Autónoma de Tlaxcala es coordinadora del PUAIG y de la Comisión Universitaria para la Igualdad de Género desde 2015. Es representante institucional de la UATx en RENIES–Igualdad y en la Red de Igualdad entre los Géneros de la Región Centro Sur de Anuies.

Además, es coordinadora de la Red de Cuerpos Académicos para la Certificación en Igualdad de Género en las IES mexicanas (RECACIG), integrante del Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo del Centro de Estudios de Género (CIEG–UNAM); es socia de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social y responsable del Programa de Cultura de Paz ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria Intercultural.

Ha publicado diversos artículos en revistas, así como capítulos de libros relacionados con su línea de investigación: Sexualidad, género y migración. Ha participado como ponente exponiendo temas relacionados a la sexualidad, género, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, migración, por mencionar algunos.

- Advertisement -

Recibió el Premio Estatal de Trabajo Social 2000, otorgado por el gobierno del estado de Tlaxcala y el Colegio de Trabajadores Sociales del Estado A.C. Tlaxcala. Además del reconocimiento COAPES 2021 por su trayectoria como Par Evaluador en los Procesos de Acreditación de la Educación Superior en México. Es perfil Prodep, reconocimiento otorgado por la Secretaría de Educación Pública desde 2007. Actualmente es jefa de la Unidad Institucional de Planes y Programas de la Secretaría Académica de la UATx.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

IMSS Tlaxcala refuerza acciones contra el cáncer de mama en octubre

Dania Corona Muñoz -
En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala intensifica sus estrategias...

Incendio en una recicladora deja dos bomberos lesionados en Apizaco

José Carlos Avendaño -
El incendio de una bodega dedicada al reciclado de plástico y cartón en el municipio de Apizaco dejó dos bomberos lesionados y pérdidas materiales...

Migrantes enfrentan mayor riesgo de trata y tráfico de personas, pese a que el flujo de este sector ha disminuido, advierte Asafam

Guadalupe de La Luz Degante -
Mientras por un lado el flujo migratorio en el estado de Tlaxcala ha disminuido alrededor de 63.2 por ciento en el presente año, por...

Más noticias

Israel asesinó a 97 e hirió a 230 en Gaza durante esta ‘tregua’

La Jornada -
Gaza. Israel rompió ayer el alto el fuego con una nueva oleada de bombardeos contra la franja de Gaza, la cual dejó al menos...

Petro es líder de la droga: Trump; soy enemigo del ‘narco’, revira el colombiano

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser “líder del narcotráfico”, y advirtió que su...

A diez días de intensas lluvias, 109 localidades en tres estados permanecen incomunicadas: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. A diez días de que las intensas lluvias provocaron severas inundaciones en cinco entidades del país, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025