Viernes, noviembre 14, 2025
NoticiasPolítica

Asume la presidencia del TET la magistrada Esther Terova Cote

La Redacción

Este viernes 14 de noviembre, el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) celebró dos sesiones especiales, la primera para designar al secretario de Acuerdos, Ángel Magdiel Benítez Pérez como magistrado por ministerio de ley; y en la segunda, quedó designada la magistrada Esther Terova Cote como presidenta del organismo para el periodo del 14 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026, por unanimidad de votos.

Previamente, en sesión privada, se aprobó por mayoría del pleno la revocación del nombramiento del secretario de Acuerdos, Jorge Eduardo Galindo Ramos y se nombró a los abogados Ángel Magdiel Benítez Pérez e Iván Ruiz Sánchez como secretarios de Acuerdos y Técnico del TET, respectivamente.

Ante la ausencia definitiva en la presidencia que generó el otrora magistrado Miguel Nava Xochitiotzi, al concluir el periodo de siete años para el que fue designado, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del TET, la magistrada Claudia Salvador Ángel, como decana de la institución y en estricto sentido al orden alfabético por apellido, condujo ambas sesiones.

En la primera sesión pública del pleno, las magistradas en apego a lo establecido en la Ley Orgánica, para cubrir la vacante en el pleno, nombraron a Ángel Magdiel Benítez Pérez como magistrado por ministerio de ley a partir de este 14 de noviembre y hasta que el Senado designe a la persona titular de la magistratura vacante y por ello también el secretario Técnico, Iván Ruiz Sánchez asumió la Secretaría de Acuerdos por ministerio de ley.

En la segunda sesión especial, se llevó a cabo la propuesta y elección de la persona titular de la presidencia para cubrir la vacante definitiva del otrora magistrado presidente, Miguel Nava Xochitiotzi, para concluir el período del 14 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026 y la toma de protesta de la persona electa.

Al respecto, la única propuesta planteada correspondió a la realizada por la magistrada Claudia Salvador, quien se pronunció a favor de la magistrada Esther Terova Cote como la persona para asumir la presidencia, misma que fue avalada por unanimidad de votos.

Por ello, se efectuó la toma de protesta correspondiente a Esther Terova, quien asume la presidencia y representación del TET hasta el 31 de enero de 2026, quien como presidenta fue la encargada de clausurar la segunda sesión especial del pleno.

