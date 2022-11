Asume Ávalos dirigencia estatal del PRI; pide al gobierno estatal que respete al tricolor

Tras reconocer que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta una grave crisis, la nueva presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del tricolor, Anabell Ávalos Zempoalteca pidió al gobierno estatal respeto a su partido y, en especial, a sus diputados locales y federales, así como a sus alcaldes.

En su discurso, tras ser ungida por segunda ocasión como dirigente estatal del PRI, la ex candidata al gobierno del estado sostuvo que si bien será respetuosa de la administración estatal, enfatizó que alzará la voz cuando sea necesario.

“Somos oposición, pero no debemos acostumbrarnos a serlo, nos hemos comportado de manera responsable, pero que eso no se confunda con apatía o indiferencia, vamos a levantar la voz donde haya que hacerlo, no vamos a quedarnos callados, yo no me callaré… hoy a la titular del Poder Ejecutivo (Lorena Cuéllar Cisneros) le pedimos respeto para nuestro partido, para nuestros diputados federales y locales, para nuestros presidentes municipales, para nuestra militancia, porque en una democracia la pluralidad se cuida y se reconoce”, soltó.

En un acto en donde se concretó el relevo anunciado de la dirigencia estatal y al que acudió el subsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Jorge Armando Meade Ocaranza y al que por cierto desairaron los legisladores locales Diana Torrejón Rodríguez y Fabricio Mena Rodríguez, así como el diputado federal, Mariano González Aguirre, la nueva presidenta admitió que su partido vive una grave crisis, la cual exige de sus estructuras y liderazgos “alta visión para reorganizarnos, reconstruirnos y reagruparnos”.

Por ello, hizo un llamado a la reconciliación de la militancia, por lo que ofreció un partido de puertas abiertas para “todos los que se han ido… desde aquí les digo, las puertas del PRI están abiertas, yo estoy dispuesta siempre al diálogo, a la concertación y al acuerdo”.

Abundó que en esta estrategia de recuperar el partido y “su grandeza”, los priistas deben regresar a la base y a las causas, “esas que hoy no ven, no atienden y no mencionan, porque la gente quiere atención en lo básico, quiere seguridad, mejor educación, mejor salud, mejores oportunidades, hoy abandonadas y con mucha indiferencia”.

Más tarde, en entrevista, refirió que tendrá comunicación transparente y permanente con los legisladores que no acudieron a su toma de protesta como dirigente del tricolor en Tlaxcala, pero les ofreció trabajar de manera conjunta, “con base en los estatutos”, a fin de fortalecer al PRI.

Antes, Meade Ocaranza destacó que es momento de olvidar las diferencias y proyectos personales, ya que “no es momento de simulación sino de trabajo. Hoy el PRI requiere de unidad, que nuestras diferencias no estén por encima de trabajo conjunto, a fin de recuperar los espacios perdidos”.

Además, el enviado del CEN del PRI aseguró que en los comicios del año 2024, el tricolor contenderá por los diversos cargos en disputa a través de una coalición, “pero queremos llegar encabezando las alianzas, por eso nuestra dirigencia nacional realiza una campaña permanente para reorganizar nuestras estructuras”.

Por la mañana, el CDE del PRI emitió un comunicado para dar a conocer que “a fin de llevar a cabo sus aspiraciones profesionales y futuros proyectos, Óscar Amador Xochiteotzin presenta su renuncia al cargo de presidente interino del CDE, respondiendo, así, a nuevas encomiendas partidistas que estará atendiendo de manera inmediata con la institucionalidad y el compromiso que lo caracterizan”.

El partido agregó que “reconocemos con orgullo el trabajo que Óscar Amador dedicó al Comité Directivo Estatal y agradecemos su apoyo y liderazgo durante este segundo proceso de interinato, el cual cubrió a cabalidad y gran compromiso priista”.

Con ello se allanó el camino para que la ex candidata al gobierno de Tlaxcala arribara a la dirigencia estatal del tricolor, luego de que un día antes fue nombrada secretaría de Organización para así estar en condiciones de llegar a la presidencia del CDE.