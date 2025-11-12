Asume Aguilar compromiso de promover la salud mental entre los deportistas de Tlaxcala

Con el fin de prevenir problemas sociales y alejar a los jóvenes de los vicios y de la delincuencia, la diputada priista Sandra Aguilar Vega impulsa el deporte como bienestar físico y mental por lo que asumió el compromiso de fomentar la salud mental de los deportistas.

Este miércoles, en conferencia de prensa, destacó la importancia de fomentar la inteligencia emocional en el deporte, toda vez que a nivel mundial, el 35 por ciento de los atletas sufre algún problema relacionado con la salud mental. Esta cifra, consideró nos debe llamar a la reflexión y a la acción.

“Estoy firmemente convencida de que para prevenir los problemas sociales que hoy nos afectan, debemos actuar desde la raíz: empezar desde casa, con nuestras familias y nuestros hijos, fortaleciendo valores, comunicación y vínculos afectivos. Solo así podremos reconstruir juntos la estructura social que tanto necesitamos”.

Teniendo como sede el patio vitral del Poder Legislativo, mencionó que de acuerdo con especialistas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) “la actividad física es un factor protector de la salud física, mental y social, pero un deportista que lleva el cuerpo y la mente al límite puede estar en una situación paradójica que requiere atención especializada”.

También se refirió a un estudio realizado en 2014, que identificó más de 640 factores de estrés a los que se exponen los atletas de alto rendimiento, lo cual incrementa significativamente el riesgo de afectar su estabilidad emocional.

Indicó que estos factores se dividen en múltiples categorías: estrés competitivo, personal, organizativo, de liderazgo, cultural, logístico, ambiental y de rendimiento. Además, incluyen factores traumáticos tanto dentro como fuera del deporte: acoso, hostigamiento, ciberacoso y cualquier otra forma de violencia que lamentablemente puede presentarse en estos entornos.

Ante este panorama, Aguilar Vega anunció la incorporación del Taller de Salud Mental en el Deporte a la gama de talleres que se impartes a través de la Campaña Primero Tu Mente, que “como muchos de ustedes saben, ha recorrido distintas escuelas y municipios de nuestro estado, impactando positivamente a cientos de jóvenes y familias”.

Abundó que el nuevo taller estará diseñado específicamente para brindar herramientas para gestionar el estrés, fortalecer la resiliencia emocional y mantener un equilibrio saludable entre el deporte y el bienestar mental.

Lo anterior lo dio a conocer, después de reconocer el talento de jóvenes tlaxcaltecas que llevaron con orgullo la representación de México y Tlaxcala a la Competencia Mundial de Pasos Libres de Salsa y Bachata “La Negra”, realizada recientemente en España.

Antes de que los bailarines presentaran una de sus coreografías, la legisladora priista enfatizó que brindará nuevamente su apoyo a este grupo y a todos los sectores que lo requieran para impulsar su desarrollo.