En México y Tlaxcala reza un adagio en política que dice que “quien respira, aspira” a un cargo de elección popular. Por eso, hay 52 aspirantes de Morena que buscan hacerse de una de las cinco candidaturas al Congreso de la Unión.

El partido en el poder se ha convertido en el viejo PRI –por otras muchas cosas también–, ahora la mayoría que sueña con vivir del erario quiere contender por él.

De acuerdo con información oficial de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, hay 16 aspirantes al Senado de la República. Las mujeres que se nominaron son: Clara Castillo Tlacuilo; la petista Irma Garay; la ex diputada local, Floria María Hernández; Laura Maylet Montaño; Martha Noya Roldán; Madaí Pérez Carrillo; Ana Lilia Rivera y Dulce Silva Hernández.

Los hombres aspirantes son: el diputado federal petista José Alejandro López Aguilar; el ex gobernador priista y senador José Antonio Álvarez Lima; el alcalde capitalino con licencia, Jorge Corichi Fragoso; el ex secretario de Gobierno, Sergio González Hernández; el diputado local del PVEM, Jaciel González Herrera; el ex funcionario Alfonso Sánchez García; el regidor de Tlaxcala, Raymundo Vázquez Conchas y el oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui.

--

Para las tres candidaturas a diputaciones federal hay 36 aspirantes, entre diputados locales, funcionarios estatales, alcaldes y ex militantes de la llamada mafia del poder, que aspiran también a las indulgencias morenistas; todos ellos ya se formaron y andan muy activos.

De los 52 aspirantes solo cinco serán los elegidos y los demás deberán rumiar su suerte, ya que en automático, de acuerdo con los estatutos y convocatoria de Morena, no tendrán ningún premio de consolación electoral ni cabida en otra nominación; la cúpula determinó establecer que “no podrán inscribirse para distintos cargos de elección popular dentro de las convocatorias de selección interna de candidaturas para el proceso electoral federal 2023–2024”.

Con esta determinación, muchos de los que aspiran, no respirarán como candidatos en este proceso comicial.

. . .

Y del informe de gobierno, más de lo ayer, ahora y siempre; autoadulación y ausencia de autocrítica, solo que cargado de sentimentalismo. Lo que llamó la atención fue el trato que recibió el vicegobernador morelense de Tlaxcala, Luis Ramírez; parece que alguien no quiso tenerlo cerca y pidió su exclusión. ¿Repudio y mala sombra?