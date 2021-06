Dos ex aspirantes a la presidencia de CEDH no impugnarán nombramiento de Ordóñez

Ex aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), descartaron impugnar el nombramiento de Jakqueline Ordóñez Brasdefer como nueva titular del organismo, pese a que su designación al frente del organismo autónomo registró diversas imputaciones e inconsistencias.

En entrevista telefónica, Yeny Charrez Carlos sostuvo que dicha designación es impugnable, pero no lo hará pies aseguró que su prioridad será brindar asistencia, ayuda y apoyo a las personas víctimas de violencia a través de la Asociación Civil Mujeres con Poder.

“En el Congreso se hace lo de siempre y es una legislatura que violenta sus propios reglamentos que dan risa las cosas que hace de repente y sé que eso se puede impugnar que está mal, pero como ex aspirante y activista no tenemos tiempo en perder el tiempo (sic) en pelear por un lugar que está lastimado y podrá ser legal, pero legitimo no”.

Una vez que el Congreso del estado determinó la validez del acuerdo del pasado 30 de mayo por el cual se designó a Jacqueline Ordóñez Brasdefer como titular de la CEDH, la ex aspirante consideró que impugnar su nombramiento sería “perder el tiempo”, pues tiene otros asuntos que atender “que impugnar algo que está sucio y por mi parte no pienso pelearme en una situación de ese tipo, mi trabajo es social”.

Por lo anterior, la activista, consideró que el principal reto que tiene la nueva presidenta de la CEDH es legitimar su nombramiento a través de un trabajo constante y dejar atrás las discrepancias que tiene con algunas organizaciones a quienes ha acusado de incumplir con sus obligaciones.

“Que se ponga a trabajar porque su nombramiento puede ser aparentemente legal si nadie le impugna, pero legitimada será hasta que trabaje. Quien queda ahora tendrá que hacer un buen trabajo para legitimarse y hacer las cosas bien, pero es lastimoso las posturas de la hoy presidenta donde dice que hará un diagnóstico, cuando ella estaba ahí”.

Abundó: “Ella dijo que algunas organizaciones no trabajan, pero que diga quiénes son, porque si empezamos con que la presidenta tiene identificadas esas organizaciones que no trabajan, que nos diga. Es importante que ella diga, pero su trabajo únicamente está en la CEDH y no tiene que meterse con las organizaciones”.

A esa postura se sumó, Félix Pozos Palafox, otra de las ex aspirantes, quien agregó que no entorpecerá el trabajo de la nueva presidenta de la CEDH, pues ahora será la población tlaxcalteca quien evalué su trabajo al frente de ese organismo autónomo.

“No entorpecer más porque creo que la sociedad es quien debe decidir, porque la sociedad es quien debe calificar porque tener un título o un puesto no es un premio, al contrario, todo el desenvolvimiento de cualquier hombre o mujer será quien debe dar respuesta a Tlaxcala”. “Ya participé en un examen, hubo una terna y ahora le toca a la sociedad decidir si está de acuerdo y decidir si hay alguna situación extraña, creo que se tendría que investigar, pero las víctimas y la sociedad tendrá que ver”.

Al igual que la presidenta de la Asociación Civil Mujeres con Poder, Pozos Palafox, aseguró que se enfocará en apoyar a aquellas personas que le han sido vulnerados sus derechos, por lo que alzara la voz en caso de que la nueva presidenta incumpla con sus responsabilidades.