Aspira Gabriela Hernández a presidir Mesa Directiva del Congreso para próximo periodo

La diputada de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriela Hernández Islas alzó la mano y pidió ser considerada para presidir la Mesa Directiva del Congreso local para el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura que iniciará el próximo 30 de agosto.

Sostuvo que de contar con el respaldo de sus compañeros de legislatura, estaría impulsando la inclusión, que se refiere a promover la participación y la igualdad de oportunidades para todas las personas, no solo en el ámbito legislativo, ni político o gubernamental, sino en el social.

“Vamos a alzar la mano y vamos a buscar, pero si no es posible será en el siguiente y si no en el siguiente, pero el chiste es no darse por vencidos, porque sería importante impulsar la inclusión, así como el respeto y la dignidad de todos y de todas, por eso estaremos alzando la mano para ver qué nos dicen”, refirió la legisladora.