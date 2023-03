Asociación de Síndicas reporta ocho casos de violencia contra representantes legales de Comunas

La Asociación de Síndicas y Síndicos del Estado de Tlaxcala registra ocho casos de violencia en contra de estas representantes legales de los ayuntamientos, siendo el caso más grave el ataque a balazos al domicilio de la de Xiloxoxtla, Araceli Angulo Muñoz.

Lo anterior lo dio a conocer María Luisa Marina Aguilar López, presidenta de la citada organización y síndica del ayuntamiento de Apizaco, quien explicó que los problemas más recurrentes que enfrentan estas figuras en los municipios son la falta de apoyos cuando se niegan a firmar la cuenta pública o no las dejan participar en las sesiones de cabildo.

En entrevista, dijo que ahora tiene conocimiento de ocho casos de violencia en contra de síndicas y refirió el caso de la de Santa Isabel Xiloxoxtla en donde un tipo que pasó en bicicleta por la casa realizó detonaciones con arma de fuego hacia el inmueble.

En otros municipios no han sido graves las agresiones, aunque no recordó los nombres de las síndicas que han sido agredidas, pero atajó que no han sido casos de violencia física o psicológica, sino que no las dejan participar, “las menosprecian, no participan”.

“Cuando no se quiere firmar la cuenta pública, quitan los apoyos, no las toman en cuenta, no dejan que participen en los cabildos”, asentó.

Aguilar López aseguró que en esos casos la asociación que preside ha dado acompañamiento “moral”, además de que se brinda orientación en torno a las instancias que deben acudir para presentar alguna denuncia.

Asimismo, dijo que la Asociación de Síndicas y Síndicos del Estado de Tlaxcala alista una iniciativa en la cual se plantea “fortalecer la figura de la síndica”.

“No podemos adelantar los hechos hasta que la presentemos, porque luego la toman para otros fines, pero ya pronto estará en el Congreso, cuando ya la tengan acá les platicamos, desde luego siempre es para fortalecer la figura de la síndica, porque hay agresiones, hay situaciones que no nos agradan y más como asociación, pero no es para afectar a los presidentes, jamás, siempre para ir trabajando juntos con menos agresiones”, expuso.

Por último, mencionó que la Asociación de Síndicas y Síndicos del Estado de Tlaxcala ha acompañado a algunas de sus integrantes en la presentación de denuncias ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), mismas que dará seguimiento el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), por supuesta violencia de género.