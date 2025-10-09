Miércoles, octubre 8, 2025
NoticiasEstado

Asistentes a “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” podrán ganar un automóvil último modelo

La Redacción

El Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala anunció que los visitantes de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” podrán participar en el sorteo de un automóvil Fiat Argo Drive Plus-S Design MTX 2025, con solo adquirir su boleto de entrada general.

- Anuncio -

El sorteo se realizará el domingo 17 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Teatro del Pueblo, al término del concierto de María José, que marcará el cierre oficial de la Feria de Ferias 2025.

La presidenta del Patronato, Rosa Elena Nava García-Méndez, destacó que esta edición busca reconocer la participación del público y fortalecer el sentido festivo de la feria.

“Queremos que cada visita a la Feria sea una experiencia única y llena de alegría; esta rifa es una forma de agradecer al público su entusiasmo y preferencia por la Feria de Ferias”, expresó.

- Advertisement -

Por cada boleto de entrada general, con costo de 10 pesos, el visitante recibirá un cupón que deberá llenar con sus datos e introducir en la urna instalada en el Domo Chico, frente al Lienzo Charro, donde también se exhibirá el vehículo.

No aplican boletos gratuitos o de cortesía. El ganador será el nombre que aparezca en el quinto boleto extraído de la tómbola.

Para garantizar la legalidad y transparencia del proceso, el evento cuenta con el permiso número 20250184PS00, expedido por la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, y será supervisado por un inspector federal.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Lluvias provocan derrumbes, socavones y crecida de ríos en la Sierra Nororiental

Martín Hernández Alcántara -
Las intensas lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical “Jerry” ocasionaron severas afectaciones este miércoles en varios municipios de la Sierra Nororiental...

Ayuntamiento de Tlaxcala continúa rehabilitación de vialidades

La Redacción -
La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tlaxcala continúa recorriendo distintos puntos del municipio como parte de su programa permanente...

Negocios de Tehuacán están reduciendo hasta 30 por ciento su personal por impacto delictivo

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Negocios en Tehuacán han reducido su personal hasta en un 30 por ciento debido a la inseguridad, la cual también genera reducción en...

Más noticias

Bajar costo de las elecciones sin sacrificar principios, objetivo de la reforma electoral: Rosa Icela

La Jornada -
Fabiola Martínez La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo del cambio es bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar...

Donald Trump informa que podría viajar a Medio Oriente esta semana; la paz “está cerca”

La Jornada -
Afp Washington. El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que podría ir a Medio Oriente a finales de esta semana, ya que un acuerdo de paz...

Nobel de Física, a avances de la mecánica cuántica

La Jornada -
El Premio Nobel de Física 2025 se otorgó ayer al británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret, y al estadunidense John M. Martinis...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025