Asistentes a “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” podrán ganar un automóvil último modelo

El Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala anunció que los visitantes de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” podrán participar en el sorteo de un automóvil Fiat Argo Drive Plus-S Design MTX 2025, con solo adquirir su boleto de entrada general.

El sorteo se realizará el domingo 17 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Teatro del Pueblo, al término del concierto de María José, que marcará el cierre oficial de la Feria de Ferias 2025.

La presidenta del Patronato, Rosa Elena Nava García-Méndez, destacó que esta edición busca reconocer la participación del público y fortalecer el sentido festivo de la feria.

“Queremos que cada visita a la Feria sea una experiencia única y llena de alegría; esta rifa es una forma de agradecer al público su entusiasmo y preferencia por la Feria de Ferias”, expresó.

Por cada boleto de entrada general, con costo de 10 pesos, el visitante recibirá un cupón que deberá llenar con sus datos e introducir en la urna instalada en el Domo Chico, frente al Lienzo Charro, donde también se exhibirá el vehículo.

No aplican boletos gratuitos o de cortesía. El ganador será el nombre que aparezca en el quinto boleto extraído de la tómbola.

Para garantizar la legalidad y transparencia del proceso, el evento cuenta con el permiso número 20250184PS00, expedido por la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, y será supervisado por un inspector federal.