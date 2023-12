Asisten feligreses a Tlaxcala capital para honrar a la Virgen de Guadalupe

Con cuadros, imágenes de yeso y medallas, entre otros objetos alusivos, decenas de familias tlaxcaltecas se congregaron a un costado de la Iglesia de San José, en la capital tlaxcalteca, para honrar la figura de la Virgen de Guadalupe, a casi 500 años de su aparición en el Cerro de Tepeyac.

En agradecimiento al bienestar que les brinda, su protección y bendición, fieles católicos se presentaron a las misas desarrolladas en la entidad para agradecer y celebrar la primera aparición de la Virgen María en México, en 1531, así como para disfrutar de un espacio de convivencia con familiares vecinos y amigos.

“Es un momento de fe”, expresa Alicia, quien asistió a la celebración religiosa en la capital tlaxcalteca, “agradecemos a la Virgen por todos sus cuidados, y le pedimos que nos acompañe en el siguiente año”.

Ya sea por haberles concedido algún milagro, por bendecirlos en sus trabajos y familias, o como una tradición de la religión católica, al menos 200 feligreses asistieron a la misa para conmemorar este importante evento para su fe y honrar la historia de la Virgen en México.

“A mí por ejemplo me sanó de mi ojo que estaba malo. Le pedí que me ayudara porque no me quería quedar ciega, tenía que cuidar a mis hijos y sacarlos adelante; la Virgencita me dio ese milagro y no perdí la vista, y además pude tener a mi otro hijo”, comparte Juanita, quien cuenta que en un accidente con agua caliente estuvo a punto de perder la vista de uno de sus ojos.

Además, las familias aprovecharon para compartir con sus hijos esta tradición e instruirlos en la fe católica. “Es importante, es muy importante, ya algunos no creen en la Virgen. Por eso traigo aquí a mis nietos, que vean qué bonito es festejar cada 12 de diciembre”, comenta Álvaro, quien asistió con sus nietos de 10 y 6 años de edad.

En honor a Juan Diego, quien tuvo la encomienda de construir el altar para la Guadalupana en 1531, se celebró una misa a las 13 horas, a la que asistieron familias que vistieron a sus hijos con trajes indígenas para conmemorar la memoria del beato.

“Nos gusta traerlos así vestidos ahorita que se dejan, es una tradición de nosotros y no debemos dejar que se pierda. Es un momento para recordar todo lo que dios y la Virgen han hecho por nosotros, hasta ahorita ninguno está enfermo y no nos falta comida”, señala Carmen, quien llevó a sus dos hijos vestidos en honor a Juan Diego.

Mientras que, para los infantes, en su mayoría menores de 10 años, se trató de un momento para recorrer las calles de la capital con trajes típicos de México y disfrutar de la venta de dulces, comida y juguetes que se instaló en la zona aledaña a la que se celebraba la misa.

“Estuvo muy bien porque no tuvimos clases y ahora estamos aquí en la misa, después iremos al parque a jugar, eso me dijeron mis papás”, apuntó Alejandro, de 8 años de edad.

Es de recordar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el descanso obligatorio para los estados de Durango, Guanajuato y Tlaxcala para el 12 de diciembre, en razón de las dificultades de traslado a las escuelas que representa para las familias a causa de las peregrinaciones, cierres de calles y ceremonias que se celebran en honor a la Virgen de Guadalupe.

“Puede ser difícil cuando eres madre soltera pues quedarte en la casa a cuidar a los niños cuando suspenden clases. Como tengo mi negocio igual cerré más temprano y les dije que viniéramos a la misa y a caminar un rato. También está bien que salgan de la casa y aprendan de religión, la mayor ya casi va a entrar a catecismo”, contó Fátima.



De esta manera, el costado de la Iglesia de San José se llenó de fieles creyentes, infantes disfrazados, familias visitantes y puestos ambulantes de dulces, artesanías, juguetes y bocadillos.

“Es una buena oportunidad para vender. Viene mucha gente con sus hijos y les gusta probar dulces y antojitos mexicanos ya que están aquí”, expone Manuel, quien aprovechó la oportunidad para vender algodón de azúcar, y agregó que incluso esta venta significa una bendición para quienes deben sacar adelante a sus familias.

Asimismo, Angélica, que se dedica a la venta de elotes, comentó que la época decembrina era la más prospera para los puestos de la capital, pues recibían a muchos visitantes y locales interesados en disfrutar de sus paseos por Tlaxcala capital acompañados de algún bocadillo.

Al final de la misa, en la que se destacó la petición de brindar justicia y seguridad a México, así como sanidad a las personas que lo necesitaran, los asistentes se acercaron con sus cuadros, representaciones, medallas e imágenes de yeso para bendecirlas.

“Se la voy a regalar a mi novia. Quiero casarme con ella pronto y espero que la Virgen nos bendiga y la cuide ahora que está embarazada; eso fue lo que le pedí”, sonríe Enrique, con una medalla de la Guadalupana en su mano.