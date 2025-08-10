Domingo, agosto 10, 2025
NoticiasEducación

Asignan horas a docentes del Cecyte–Emsad para el ciclo escolar 2025–2026

La Redacción

En cumplimiento de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como del Acuerdo que establece los criterios e indicadores para el proceso de admisión en Educación Media Superior, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y los centros de Educación Media Superior a Distancia (Cecyte–Emsad) realizaron el evento público de Asignación de Horas Semana–Mes–Temporales, correspondiente al semestre A del ciclo escolar 2025–2026.

- Anuncio -

El proceso se realizó en dos sedes: en el Cecyte plantel 08 de Apetatitlán se asignaron mil 686 horas temporales, mientras que en la sala “Benito Juárez” de la Dirección General del subsistema se asignaron 97 horas temporales para docentes del Emsad.

Durante su mensaje, el director general del Cecyte–Emsad, Blas Marvin Mora Olvera dio la bienvenida a las y los nuevos docentes, a quienes felicitó por incorporarse a la comunidad educativa del subsistema, y los exhortó a desempeñar su labor con profesionalismo y compromiso con la juventud tlaxcalteca.

Por su parte, la directora de Profesiones y de Educación Media Superior y Superior de la SEPE–USET, Sandra Morelos Arellano reconoció el esfuerzo de las y los aspirantes, y los felicitó por ser parte de un proceso transparente y basado en méritos, subrayando la importancia de su papel en el fortalecimiento del sistema educativo estatal.

- Advertisement -

Con esta asignación pública y ordenada, se garantiza el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y equidad que rigen los procesos de admisión en el nivel medio superior.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

Más noticias

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025