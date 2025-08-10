Asignan horas a docentes del Cecyte–Emsad para el ciclo escolar 2025–2026

En cumplimiento de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como del Acuerdo que establece los criterios e indicadores para el proceso de admisión en Educación Media Superior, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y los centros de Educación Media Superior a Distancia (Cecyte–Emsad) realizaron el evento público de Asignación de Horas Semana–Mes–Temporales, correspondiente al semestre A del ciclo escolar 2025–2026.

El proceso se realizó en dos sedes: en el Cecyte plantel 08 de Apetatitlán se asignaron mil 686 horas temporales, mientras que en la sala “Benito Juárez” de la Dirección General del subsistema se asignaron 97 horas temporales para docentes del Emsad.

Durante su mensaje, el director general del Cecyte–Emsad, Blas Marvin Mora Olvera dio la bienvenida a las y los nuevos docentes, a quienes felicitó por incorporarse a la comunidad educativa del subsistema, y los exhortó a desempeñar su labor con profesionalismo y compromiso con la juventud tlaxcalteca.

Por su parte, la directora de Profesiones y de Educación Media Superior y Superior de la SEPE–USET, Sandra Morelos Arellano reconoció el esfuerzo de las y los aspirantes, y los felicitó por ser parte de un proceso transparente y basado en méritos, subrayando la importancia de su papel en el fortalecimiento del sistema educativo estatal.

Con esta asignación pública y ordenada, se garantiza el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y equidad que rigen los procesos de admisión en el nivel medio superior.