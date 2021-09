Asignación de plazas fue con base en reglamento; gobernadora recibió datos falsos: Águila 

La dirigente de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntssa) y diputada local, Blanca Águila Lima lamentó que se le haya proporcionado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros datos falsos sobre el proceso de asignación de plazas y movimientos escalafonarios en el sector, a pesar de que la información le fue entregada en la mano al titular de la dependencia, Rigoberto Zamudio Meneses.

En entrevista posterior a la sesión ordinaria del Congreso de este jueves, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) precisó que se asignaron 184 y no 300 plazas como señaló la gobernadora y anotó que se realizaron 432 movimientos escalafonarios, pero no fue en los últimos días del mandato de Marco Antonio Mena Rodríguez como le expresó Cuéllar Cisneros, sino en los meses de abril, mayo y junio de este año.

“Me causan extrañeza los señalamientos, porque un día antes de que dieran declaraciones tanto los trabajadores inconformes como la gobernadora, el secretario de Salud fue debidamente informado con respecto de todo el proceso y se le entregaron documentos en mano con toda la información que ellos asumían no tener porque según no se las entregó la administración anterior”, respondió a pregunta expresa.

Añadió que “el que nada debe, nada teme”, así que fue el propio sindicato el que le entregó en sus manos al secretario Zamudio toda la información relacionada con el proceso de asignación de plazas. “Nos causa extrañeza que al día siguiente relaten datos falsos al decir que son 300 plazas y que se dieron movimientos de forma irregular”.

- Anuncio -

Blanca Águila afirmó que la asignación de plazas y movimientos se realizó con base en los reglamentos. “Entonces no son 300 plazas, son 184 plazas que derivaron de las que se reunieron durante 2020 y parte de 2021. En 2020 no hicimos reunión porque no era la prioridad sesionar en comisión cuando teníamos el arranque y las situaciones más crudas relacionadas con la pandemia, la actualidad era la pandemia. Además de que mucha gente se fue de resguardo por enfermedad, se hicieron muchos movimientos para adecuar los servicios de salud, crear terapias intensivas donde no existían, capacitar al personal, recorrer el estado para hablar con los munícipes y poder promover las medidas, cosa en la que participó el sindicato y la autoridad”.

Por tanto, expuso que el sindicato esperó a que bajara la curva del segundo pico de la pandemia que fue en diciembre—enero, a efecto de trabajar el tema del escalafón, de manera que “no fue como lo señala la titular del Ejecutivo que fue días antes de que asumiera el cargo, ya que desde abril, mayo y junio estuvimos trabajando las promociones de acuerdo con las convocatorias que tenían personal rezagado, que quedó pendiente de ser promovido a un código de acuerdo con las plazas existentes”.

La diputada mencionó que en este proceso se promovieron a los trabajadores rezagados de 2019 hasta completarlos y posteriormente se revisó al personal con perfiles, porque ante una promoción lo fundamental es el perfil. “Aquí categóricamente aseguro que ninguna persona que ocupó un ascenso de nivel, una plaza nueva, no tiene perfil, eso es totalmente falso”.

Cuestionada sobre la inconformidad de trabajadores de que en la asignación de plazas no se consideró la antigüedad y sí a personas con menor tiempo, explicó que en este momento no existe ningún programa en el sector para basificar a personas con mayor vida laboral.

- Anuncio -

Incluso, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no se le ha olvidado abrir un programa en el que se dé prioridad a la antigüedad laboral del personal de contrato.

De igual manera, especificó que en el caso de las plazas que se generan por fallecimiento, jubilación, invalidez total, renuncias o ceses, existe el reglamento de escalafón federal institucional con un procedimiento claro, pues el artículo 6 de escalafón y promociones establece que el 50 por ciento de las plazas las asigna la autoridad y el 50 por ciento el sindicato.

Asimismo, recordó que, en el año 2005, el Sntss y la Secretaría de Salud (Sesa), encabezada en ese entonces por Julián Velásquez Llorente, firmaron un convenio de sucesión de plazas a familiares directos de los trabajadores, tal como se aplica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de manera específica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por tanto, lamentó que haya personas que no quieren entender estos temas y no se lo hayan informado bien a la gobernadora Lorena Cuéllar. Aguila Lima mencionó que de las 184 plazas asignadas, el 40 por ciento fue a familiares de trabajadores y del resto, el 50 por ciento las definió la autoridad y el 50 por ciento el sindicato.

Blanca Águila insistió en que los trabajadores que reclaman una plaza por antigüedad entrarán al programa que se gestionó desde 2019, junto con la creación de plazas federales en el ISSSTE, pero con las reglas que ponga el gobierno federal. “Estos trabajadores van a entrar al programa que sea estrictamente por antigüedad”.

Al final, reiteró que lamenta mucho que no le hayan explicado bien a la gobernadora el proceso que se siguió en la Sesa y cuestionó que haya trabajadores y trabajadoras inconformes cuando conocen y saben bien lo que establece el reglamento. “Por qué no viene al Congreso, no he faltado a las sesiones, tenemos claridad en el sindicato”.