Asigna Cecyte mil 686 horas a 121 docentes para el semestre A del ciclo escolar 2025–2026

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y centros de Educación Media Superior a Distancia (Cecyte–Emsad) asignó mil 686 horas distribuidas en 121 espacios disponibles para docentes, como parte del semestre A del ciclo escolar 2025–2026 que comenzará el próximo 1 de septiembre.

En el evento, Blas Marvin Mora Olvera, director general del Cecyte–Emsad, destacó la importancia de que la asignación se haya realizado conforme a los lineamientos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), y resaltó que “es un evento público, un evento transparente donde ustedes, quienes a través de un proceso de Usicamm, tuvieron la oportunidad de participar”.

Mora Olvera recalcó que este tipo de asignaciones fortalecen al sistema educativo y promueven la equidad. “La importancia que tiene y lo orgulloso que nos sentimos en la familia Cecyte–Emsad de poder tener esos procesos públicos… procesos en los que cada uno de ustedes va a ganar un espacio a través de su conocimiento y de su esfuerzo”.

Durante su intervención, también agradeció el compromiso de los docentes participantes. “A nosotros nos da tranquilidad saber que compañeros van a llegar a las aulas, a capacitar, educar a nuestros queridos y queridas estudiantes”.

El semestre A 2025–2026 dará inicio el próximo 1 de septiembre. En ese sentido, el director exhortó a los nuevos docentes a integrarse con entusiasmo. “Yo les pido que aquellos que salgan favorecidos, efectivamente con esas ganas lleguemos a fortalecer los trabajos ya emprendidos en la familia Cecyte”.

Sandra Morelos Arellano, directora de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), subrayó el rol clave de los docentes en la formación de los jóvenes. “Ustedes son parte importante en el desarrollo de nuestros jóvenes y señoritas, el reconocimiento siempre de la Secretaría por el gran esfuerzo y compromiso que tienen con la educación media superior y superior”.

La funcionaria estatal deseó éxito a los nuevos asignados. “Mucho éxito para todos y bueno, pues a seguirnos preparando para continuar con este proceso”.

Por su parte, Irving Ramos Facio, coordinador del Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas (SATAP), destacó que la Usicamm se encuentra en una etapa de renovación, con el objetivo de adaptarse a las necesidades reales del magisterio:

“Usicamm está intentando y reinventándose para presentar procesos transparentes que sean justos a las necesidades de ustedes, maestros”, apuntó.

Asimismo, resaltó que se han realizado acercamientos con los docentes para escuchar sus inquietudes. “Ya hubo un primer acercamiento a través de foros en los que se recabaron sus opiniones… sabemos que existen más retos en lo que es media superior”.

Finalmente, celebró que el estado se haya convertido en referente nacional en este tipo de procesos. “Este estado está teniendo una participación preponderante en lo que es la asignación de plazas, ha sido piloto en muchos de los programas y no duden en que pronto estaremos cerca de las necesidades de cada uno de ustedes”, concluyó.