Asevera Cuéllar que ha afectado privilegios a quienes estaban a acostumbrados a la corrupción; afirma que ha rebasado acciones en dos años

Al realizar un recuento de actividades de los dos primeros años de su administración, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que ha tenido que tomar decisiones complejas que incomodan y afectan privilegios “de unos cuantos que estaban acostumbrados a la impunidad y corrupción”, pero que no le importa porque solo así los programas sociales han llegado a la población más vulnerable; además, aseguró que en este lapso ya rebasó acciones de cualquier otro sexenio.

En la emisión de su mensaje ciudadano en el estadio Tlahuicole con motivo del segundo aniversario del Inicio de una Nueva Historia en Tlaxcala, donde al mismo tiempo en la parte exterior se manifestaban agremiados al Sindicato de Trabajadores 7 de Mayo y de organizaciones magisteriales inconformes por el cambio en el esquema de salud para burócratas del gobierno estatal, la mandataria hizo hincapié en la corrupción y realizó un par de anuncios.

A partir de las 9 de la mañana, dos horas antes del inicio del evento, representantes de los diversos sectores de la población, servidores públicos con su familia, diputados locales y federales, magistrados, dirigentes de partidos, ex gobernadores y funcionarios públicos, comenzaron a contentarse en el estadio.

La gobernadora aprovechó este foro para expresar que desea “con todo” su corazón “y conciencia social” que su correligionaria Claudia Sheinbaum Pardo se convierta en la primera presidenta de México en 2024, luego de haber sido electa coordinadora nacional de los Comités de Defensa la Cuarta Transformación de Morena.

Mientras desde afuera los gritos de protesta se colaban al estadio, adentro la concurrencia respondía con aplausos y loas a favor de Cuéllar Cisneros, cuando la mandataria afirmó que todos los programas sociales “están encaminados a llegar a los más pobres de este estado”.

Indico: “No voy a descansar hasta lograr entrar a cada hogar de Tlaxcala con un programa social, una beca, un apoyo económico o una vivienda; apoyos de alimentación o el arranque de un negocio que transforme la vida de esa familia en mayor esperanza, superación y bienestar”.

Acentuó que para lograr este propósito, su gobierno ha tenido que ser “fuerte y decidido”, y que ella ha tenido que tomar decisiones complejas, “pero sobre todo de raíz, para despedir al corrupto y denunciar a los que le robaron a su pueblo”.

En este momento, el público le aplaudió y algunos grupos corearon el lema de apoyo surgido a partir de las movilizaciones sociales de burócratas, maestros y sociedad civil: “¡no estás sola!”

Remarcó que poner fin “a los abusos para acabar con vicios que han dañado profundamente las finanzas de este estado”, es otra de las determinaciones de su administración.

“Cuando escucho una protesta o una marcha digo por dentro: no importa, sé que afectar los privilegios de unos cuantos que estaban acostumbrados a la impunidad y corrupción, les incomoda, pero ha valido la pena cumplir la voluntad del pueblo, porque gracias a esas decisiones, es que hoy podemos llegar a cada rincón del estado y ser partícipes de la felicidad de miles y miles de tlaxcaltecas que hoy tienen una vida más digna, hoy cuentan con un gobierno aliado que sirve con lealtad a su gente”.

Abundó que ha hecho frente a problemas sociales que llevaban más de 20 años sin solución “y cada día que pasaba, lo único que provocaban era ampliar más las brechas de desigualdad y generar mayor conflicto, obstaculizando el desarrollo y la justicia social”, por lo que una de las primeras medidas fue la eliminación del fuero para la gobernadora, magistrados y diputados.

Asimismo, se creó la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en Tlaxcala que ha permitido iniciar vinculaciones a proceso a ex servidores públicos “por corruptos”.

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET) fue el tema al que la mandataria dedicó mayor tiempo, poco más de tres minutos, pues de este derivan las protestas de burócratas y maestros.

Comentó que es de amplio conocimiento que este organismo ha enfrentado “una grave crisis desde hace mucho tiempo”, como resultado de los excesos y abusos “que algunos grupos y personajes cometieron de manera sistemática durante años, comprometiendo el bienestar y las pensiones”.

Por ello, apuntó que tomó la decisión de implementar los Nuevos Módulos Médicos de Salud Integral (a través de subrogar este servicio y desaparecer al anterior esquema) para atención de trabajadores del estado, de la educación y para pensionados y jubilados.

“Sin embargo, con alevosía política y de manera irresponsable, esos mismos líderes, esos mismos partidos políticos que en su momento quebrantaron la solvencia de Pensiones Civiles, han intentado desinformar a la ciudadanía sobre estas acciones que procuran el bienestar y futuro de la base trabajadora”.

Recalcó que en ningún momento “atentaré contra la salud de los trabajadores”; además, anunció que este lunes 25 de septiembre, luego de más de siete años de que burócratas habían concluido su tiempo laboral el pasado año, sin recibir su pensión, ya les será pagada “gracias a estas medidas de combate a la corrupción y de bienestar común”.

Por tanto, a principios de 2024, “por primera vez”, el gobierno de Tlaxcala se pondrá al corriente en PCET y reafirmó que los nuevos módulos médicos “responden a un acto de justicia social para erradicar la corrupción, devolviendo al pueblo el ejercicio de los recursos públicos para el bien común”.

Asimismo, añadió que al evitar “abusos de unos cuantos”, se garantiza atención médica gratuita, “única en el país, pues solo en Tlaxcala se conserva el servicio privado de salud para los trabajadores del estado”.

Entre otras cosas, la gobernadora destacó que con apoyo del gobierno de la República, a través del programa IMSS–Bienestar, se brindó certidumbre laboral a mil 100 trabajadores del sector salud “que, durante décadas, enfrentaron condiciones laborales precarias y que hoy gozan de una plaza laboral que les otorga estabilidad”.

Cuéllar Cisneros realzó que actualmente se cuenta con 366 nuevos médicos especialistas que atienden, a partir de este año, en traumatología y ortopedia, entre otras ramas, que eran un reclamo constante por parte de la población.

En este rubro, realizó un segundo anuncio dentro de este mensaje: en noviembre de este año “y gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se basificará a todo el personal del sector salud, dejando atrás la incertidumbre laboral de nuestros trabajadores”.

La titular del Poder Ejecutivo local enfatizó que para poder lograr “los sueños de un pueblo, un gobernante requiere del acompañamiento de una gran familia, de un equipo comprometido a cumplir con esta encomienda, pero también de una sociedad que ame a su estado y que nos acompañe en este gran anhelo de hacer de Tlaxcala un estado fuerte y sólido”.

Los logros alcanzados en estos dos años han sido de gran trascendencia –dijo–; “con

seguridad puedo decirles que en este tiempo, ya rebasamos las acciones de cualquier gobierno anterior y seguimos enfrentando desafíos, pero confío en que con el apoyo de todas y todos ustedes, lograremos superarlos”.

Expresó que el camino no ha sido sencillo, pero que es una mujer “de fe, que le gustan los retos y que jamás me dejaré vencer porque primero está el gran amor que le tengo a Tlaxcala y la devoción que siento por servir a este sorprendente estado que no merece que le fallemos”.

Mencionó que al asumir las riendas de este gobierno se encontró con retos importantes que exigían respuestas inmediatas y eficaces “para trazar este camino de la transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda para el bienestar del pueblo tlaxcalteca”.

Remarcó que significa “una gran oportunidad” para Tlaxcala y para la justicia social que actualmente los tres poderes de gobierno estén representados por mujeres, “porque eso favorece la aplicación de políticas con perspectiva de género, sensibilidad y empatía por nuestro sector”; además, “siempre cuidará de los recursos para que alcance para todos”.

Expuso que se vislumbra un nuevo futuro para las y los mexicanos, “pues todo parece indicar que será una mujer quien el próximo año asuma la Presidencia de México” y que desea “con todo nuestro corazón y conciencia social que sea Claudia Sheinbaum”, a quien calificó como fuerte, decidida y valiente.

Enfatizó que la ahora ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México “tiene muy claros los principios de este movimiento que forjó el hombre que nos ha entregado una nueva historia a los mexicanos, nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Insistió en que está absolutamente convencida “de que ahora es tiempo de mujeres y que esta oportunidad histórica marcará el nuevo futuro de Tlaxcala y de México”.

Repasó que desde la creación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021–2027, estableció como prioridad orientar el apoyo de los programas sociales, particularmente a mujeres que

cuidan, mantienen y educan solas a sus hijos, para contribuir a reducir la brecha de desigualdad que aún prevalece en la entidad en esta materia.

Así remarcó que en Tlaxcala se implementa la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y que a través de Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), se han destinado más de 81 millones de pesos en 2 mil 995 créditos en apoyo de micro, medianas y pequeñas empresas, de las cuales 73.16 por ciento recibieron créditos destinados a mujeres emprendedoras.

Entre otras acciones, la mandataria resaltó que la entidad se ha mantenido como la de menor índice delictivo en el país y que se ubica entre las ocho con mayor recuperación de empleos postpandemia, según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Citó que se han invertido más de 650 millones de pesos en equipamiento, tecnología, herramientas, tecnologías, impulso a proyectos e insumos para productores agrícolas y que en materia de desarrollo económico se captaron más de 7 mil 400 millones de pesos en 17 nuevas empresas y 16 expansiones, “lo que nos ubica como la quinta entidad del país con mayor inversión extranjera”.