Asevera Calva que el cierre de su interinato en la presidencia de Huamantla será “con cuentas claras”

Luz María Calva Pimentel, presidenta municipal interina de Huamantla, afirmó que concluirá “con cuentas claras” su periodo de alrededor de seis meses en el manejo de la administración de esta comuna, la cual enfrenta graves observaciones en la comprobación del uso del dinero público durante este trienio.

Refirió que respecto “de este tema no puedo opinar, es un periodo donde a mí no me corresponde, mi periodo fue muy corto”, de febrero a agosto del presente año (ante la separación del cargo de Juan Salvador Santos Cedillo para participar en la elección del 2 de junio en busca de su ratificación).

Dijo que en este momento se realiza el proceso de revisión de su breve gestión y que ella hará la entrega en tiempo y forma, así como de hacer lo propio en cuestión de lo que le compete a las funciones realizadas en casi medio año.

Contrario a los resultados de la examinación a las cuentas públicas de Huamantla por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) con observaciones millonarias por la falta de comprobación de recursos públicos, Calva Pimentel agregó que lleva aproximadamente cinco meses en este cargo, el cual concluirá “con cuentas claras”.

Sin embargo, la administración de Santos Cedillo también ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que este municipio presuntamente afectó el patrimonio federal durante el ejercicio fiscal 2022 al cometer diversas anomalías, excesos e irregularidades en la aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) por cuatro millones 829 mil 752.80 pesos, ya que pagó bienes sin que la administración los recibiera.

La observación corresponde al contrato número FFM2213017, de fecha 22 de diciembre de 2022, relativo a la adquisición de mil 500 luminarias suburbanas metálicas con difusor y portafotocelda; de mil 500 fotoceldas multivoltaje, de 330 luminarias Led 100 watts y de mil 200 lámparas Led, “de cuya revisión a la documentación proporcionada, así como de la verificación física de la que se dejó constancia en el acta administrativa circunstanciada de auditoría número 002/CP2022, se determinó que no fue posible verificar que los bienes fueran recibidos por el municipio”.

Esta comuna tampoco probó “que los mismos cumplieran con las especificaciones contratadas, dado que durante la visita de verificación física se cotejó y se observó que no contaba con la firma de recepción por parte de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales; asimismo, la entidad fiscalizada manifestó que no existía registro de entradas y salidas, resguardos, ni inventarios”.

Hace unos días, el OFS dio a conocer su informe anual de cuentas públicas 2023, en el cual establece que la administración de Santos Cedillo no demostró el ejercicio de 24 millones 481 mil 657.57 pesos.

Entre las probables anomalías resalta el pago de bienes o servicios sin acreditar su recepción, por un millón 802 mil 583.71 pesos; así como el de gastos “improcedentes” por 14 millones 48 mil 18.10 pesos y en “exceso” por un millón 543 mil 692.16 pesos; además, identificó recursos públicos faltantes por cuatro millones 709 mil 532.64 pesos, entre otros, como el uso de empresas ‘fantasma’

o con actividades distintas a las declaradas, de ahí que se dará vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No obstante, Calva Pimentel refirió que ya se prepara para que el próximo 30 de agosto finalice su interinato y entregue este gobierno municipal, como lo establece la ley.

Calificó como un “hecho histórico” la ratificación del pevemista Juan Salvador Santos Cedillo como presidente municipal en la elección del pasado 2 de junio. “Es una práctica nueva, con un ejercicio de legalidad”.