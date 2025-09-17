Aseguran SSC y policía de Xaloztoc a tres sujetos por robo de una unidad de transporte público

En una acción coordinada y oportuna, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en colaboración con la policía municipal de Xaloztoc, lograron la detención de tres personas presuntamente involucradas en el robo de una unidad de transporte público, quienes fueron aseguradas junto con el vehículo en el municipio de Tocatlán.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles, cuando se reportó al Servicio de Emergencias 911 el robo de una unidad de transporte público marca Toyota, tipo Hiace, color blanco con franjas azules, de la ruta Flecha Azul. La persona afectada señaló que fue amagada con un arma de fuego a la altura del municipio de Totolac, donde lo despojaron de la unidad para posteriormente huir con dirección a Huamantla.

De inmediato, las corporaciones policiales activaron los protocolos de búsqueda e implementaron un operativo. Gracias a la pronta respuesta, elementos de la SSC ubicaron la unidad sobre la carretera México–Veracruz, a la altura del municipio de Santa María Tocatlán, donde se realizó una intervención que permitió recuperar el vehículo y asegurar a dos personas: un hombre y una mujer.

De manera paralela, elementos de la policía municipal de Xaloztoc detuvieron a una tercera persona, quien presuntamente también participó en el robo de la unidad.

Finalmente, los tres detenidos, quienes se identificaron como Juan Luis N., de 32 años; José N., de 32 años; y Maricruz N., de 51 años, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el inicio de la carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo de servicio público, mientras que la unidad fue resguardada.

La SSC reitera su compromiso de fortalecer la coordinación con los municipios y responder de manera inmediata ante los delitos que afectan directamente a la ciudadanía, en especial a sectores sensibles como el transporte público.