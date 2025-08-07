Asegura SSC a dos sujetos por robo a banco en Tlaxcala capital este jueves

Gracias a una rápida y efectiva coordinación entre corporaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró el aseguramiento de dos presuntos responsables de un robo con violencia, perpetrado la tarde de este jueves en la sucursal bancaria Santander, ubicada en Plaza Vértice, en la capital del estado.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:45 horas, cuando se recibió una llamada de emergencia a través del número 911, alertando sobre un asalto en curso dentro de la mencionada sucursal. De inmediato, elementos de la delegación Tlaxcala y el Grupo de Reacción de la SSC, activaron el protocolo de respuesta ante robo a instituciones bancarias.

Mediante un operativo de búsqueda y localización desplegado en puntos estratégicos de la ciudad por parte de policías estatales y mediante monitoreo en tiempo real de las cámaras de videovigilancia del C5i, se logró ubicar a los sospechosos cuando intentaban huir a bordo de una motocicleta color verde, sobre el bulevar Guillermo Valle, con dirección a la comunidad de Tizatlán. La detención se realizó en esta misma comunidad, a escasos minutos del lugar de los hechos.

Durante la inspección, a los detenidos se les aseguró un arma de fuego abastecida, dos cargadores abastecidos, dos chalecos de panel balístico y dinero en efectivo, así como otra arma de fuego, presuntamente utilizada durante el asalto. Finalmente, los sujetos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar seguimiento a la carpeta de investigación correspondiente.

La SSC reitera su compromiso con la seguridad pública y la prevención del delito, y continuará fortaleciendo la colaboración interinstitucional para garantizar la paz y el orden en Tlaxcala.