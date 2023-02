Asegura Rodríguez que turismo de Tlaxcala se posiciona; refutan cifras y beneficios privados

Con la advertencia de que es empresaria y ganadera, situación que “nadie me lo va a quitar”, la titular de la Secretaría de Turismo del gobierno estatal, Josefina Rodríguez Zamora enfatizó que gracias a los hombres de negocios y al apoyo de la dependencia que encabeza, Tlaxcala se posiciona ya como un lugar dentro de la oferta de esta industria a nivel nacional.

Sin embargo, diputados le recriminaron el uso de recursos públicos para promoción personal o de empresas privadas, así como la falta de transparencia en la asignación de apoyos y de paso, evidenciaron contradicciones en su información.

Al reunirse este miércoles con diputados locales, como parte de los trabajos que han realizado en torno a la glosa del informe de gobierno estatal, la funcionaria fue cuestionada por el uso del erario para la promoción de negocios o empresas particulares, la intervención de los negocios de su familia en el rubro restaurantero, hotelería y en la tauromaquia, que derivarían en un “conflicto de intereses”, la contratación de artistas como Carlos Rivera, sin clarificar montos, así como la falta de apoyo para la difusión de zonas arqueológicas, entre otros.

Tras una presentación de númeralia respecto a los principales logros de su administración, entre los que destacó la creación de 14 nuevas rutas turísticas, la promoción de Tlaxcala a más de 60 millones de personas, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, inversiones en capacitación y desarrollo de identidad, como la creación de la marca Tlaxcala sí existe, entre otros.

Sin embargo, en el rubro de promoción, los diputados José Gilberto Temolztin Martínez y Juan Manuel Cambrón Soria, cuestionaron sobre el monto que el gobierno pagó al cantante huamantleco Carlos Rivera para grabar el video clip de la canción Te soñé Tlaxcala, en la que promueve al estado.

La funcionaria reconoció que el gobierno estatal pagó 4 millones 106 mil 400 pesos por “el uso libre de la imagen de Carlos Rivera”, que le llevó a grabar ese video, el cual permitió, dijo, que en la llamada Noche que Nadie Duerme de Huamantla, el 14 de agosto pasado, “solamente por su lanzamiento (del video) esa expectativa generó que llegaran más de 300 mil visitantes a Huamantla… y el impacto que se tendrá a partir de este año 2023, donde se integra ya como tal las diferentes capsulas de los segmentos que abarca Carlos Rivera en la campaña turística 2023”.

El perredista Cambrón Soria refutó la versión de la secretaria de Turismo, sobre todo, porque dio a conocer una respuesta, de la propia dependencia que encabeza, a una solicitud de información, a través de la cual, dijo, que el gobierno estatal “erogó cero pesos”, pues solo habría otorgado apoyo logístico, y no habría desembolsado pago alguno.

De acuerdo con el oficio UNI/TRANS/116/2022, de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Turismo, signado el 21 de octubre del año 2022, refiere que: “En atención a su solicitud con número de control 291772822000032, canalizada a través del sistema Nacional de Transparencia a esta Secretaría, mediante la cual solicita lo siguiente: Información sobre cuál fue el costo y/o presupuesto utilizado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala para la producción y/o realización del video promocional Te soñé, Tlaxcala, del cantante Huamantleco Carlos Rivera, y de igual forma, mencionen a quién se le pagó la cantidad referida, y la forma en que se realizó dicho pago; y en su caso si hubo alguna licitación con casas productoras para su realización”.

El oficio abunda: “En relación a su solicitud, le comparto lo siguiente: La Secretaría de Turismo hace saber al solicitante que el Gobierno del Estado de Tlaxcala brindó apoyo en relación a la logística que se consideró para la realización del video “Te Soñé Tlaxcala” del cantante huamantleco Carlos Rivera, los artistas generalmente cuentan con exclusividad con alguna casa productora, por lo cual se desconoce los términos y condiciones de la misma”.

En este sentido, Cambrón Soria cuestionó los motivos de esa disparidad de información y en todo caso, reiteró los cuestionamientos a quién le pagó el gobierno del estado los 4 millones de pesos y el beneficio de ellos.

De paso le cuestionó si en la feria hubo la instalación de restaurantes de su familia, si estos pagaron derechos al igual que el resto de los empresarios, si su parentela, que es dueña de la ganadería de Atlanga, es la principal beneficiaria en la realización de festejos taurinos en el estado y sobre el uso de recursos públicos para la promoción de eventos o actividades, en las que están involucradas negocios de su familia.

No hubo respuestas puntales a cada una de estas preguntas, expresadas con visible tono de imputación; la funcionaria solo alcanzó a decir “me gusta que se vayan a hechos y no a suposiciones, de eso se trata”, para dar paso a cifras de la feria en la que aseguró que hubo un superávit entre la inversión que hizo el gobierno estatal y los ingresos, amén de que el Estado logró “por primera vez”, ingresos por impuestos por 6 millones de pesos y una derrama económica por 120 millones de pesos.

Además, visiblemente molesta, enfatizó, entre contradicciones: “no tengo ninguna empresa a mi nombre, mi papá es ganadero, quiero mencionar que antes de ser secretaria, soy empresaria y soy ganadera, y eso nadie me lo va a quitar”, y justificó la contratación de la dehesa de su familia en la feria de Tlaxcala, porque “es una ganadería emblemática, tiene 150 años de tradición y no hay ningún conflicto de intereses, porque a mí no me pagan los toros”.

En tanto, la diputada Alejandra Ramírez recriminó que la Secretaría de Turismo enfoque su inversión en promover otros aspectos y no dediquen mayor recurso para promover la historia y zonas arqueológicas, así como atractivo de la entidad en materia de educación.

No obstante, la secretaria de Turismo pidió a los diputados su respaldo, asignando mayores recursos para el impulso del sector turismo, a fin de impulsar la promoción y generar mejores condiciones para este sector que genera más de 8 por ciento del Producto Interno Bruto estatal.