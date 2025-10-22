Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Asegura Morales que serán conservados los recursos naturales del Parque de la Juventud durante la ejecución de obras de rehabilitación

Asegura Morales que serán conservados los recursos naturales del Parque de la Juventud durante la ejecución de obras de rehabilitación
Guadalupe de La Luz Degante

La rehabilitación del Parque de la Juventud no irrumpirá en los recursos naturales de este sitio, por lo que serán cuidados y preservados, sostuvo la titular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), Lucero Morales Tzompa, quien afirmó que una vez concluidos los trabajos continuará el acceso gratuito a todos los sectores.

- Anuncio -

Luego de la reciente inconformidad expresada por usuarios y usuarias de esas instalaciones para realizar ejercicio, porque sin previo aviso fue cerrado el acceso el pasado lunes, la funcionaria justificó el propósito de las obras que se ejecutarán en ese lugar para construir la “Ciudad de la Juventud”.

Incluso, Antonio Martínez Velázquez, vocero oficial del gobierno estatal, argumentó que el guardia de seguridad “se equivocó de lunes”, por lo que “no es que no se informó sino que se está informando porque el cierre es el siguiente (27 de octubre)”.

En el Diálogo Circular con medios de comunicación,  Morales Tzompa, argumentó que para el proyecto de rehabilitación de ese parque, donde se ubican las oficinas del ITJ, se aplicó una consulta a 920 personas, a través de las redes sociales, en diciembre del año pasado, a efecto de conocer su opinión y propuestas, ya que muchos visitantes habían manifestado que la infraestructura necesita ser reparada.

- Advertisement -

Remarcó que desde hace varios años ese espacio no recibió mantenimiento, por lo que ahora su rehabilitación será integral, y sostuvo que el acceso “seguirá siendo totalmente gratuito” y a la población en general, pero también subrayó que es uno de los pocos sitios destinados a la juventud, por lo que debe tener instalaciones “bonitas, dignas, seguras” y con más áreas atractivas para todos los sectores.

Con base en los resultados de la encuesta, entregados a la Secretaría de Infraestructura (SI), las personas en el rango de 12 a 25 años de edad son las que más frecuentan este parque, y 68 por ciento de entrevistados evaluó como regular las condiciones de ese lugar, solamente 20 por ciento las calificó como buenas, indicó.

Aseguró que el proyecto de edificación de la “Ciudad de la Juventud” no significa que se va a “irrumpir la naturalidad de este espacio”, ya que será cuidado “este pulmón” y las  áreas verdes serán preservadas.

- Advertisement -

Dijo que entiende la preocupación social que hay en torno a la conservación de los recursos naturales de este lugar, por lo que proyectos de este tipo involucran a las dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Procuduría de Protección al Ambiente (Propaet).

Mencionó que existen varias opciones para que la población acuda a practicar alguna actividad física, entre ellas, la pista del parque de San Diego Metepec, el Jardín Botanico, la Unidad Deportiva de La Loma y el parque “Federico Silva”, ubicado en la planta de tratamiento de la capital del estado, pero en este caso todavía no se concreta el acuerdo.

Por su parte, Antonio Martínez reiteró el dato de la SI en el sentido de que todas las obras públicas del estado cuentan con estudio de impacto ambiental. Con base en información oficial, la primera etapa de construcción de la “Ciudad de la Juventud” representa una inversión de aproximadamente 62 millones de pesos que serán ejecutados en el presente año y, en la segunda, a efectuarse en 2026, se asignará una cantidad de cerca de 60 millones de pesos.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Padres del artista “El Medio Metro del Alto” exigen justicia por el homicidio de su hijo y respeto a su legado de más de...

Isaí Pérez Guarneros -
Miguel Ángel Pineda y Claudia Pérez Fuentes, padres de Francisco Pineda Pérez, de 38 años, conocido como “El Medio Metro del Barrio del Alto”, señalaron a La...

Anuncia Archivo General e Histórico actividades para la preservación de su memoria documental

La Redacción -
A través de jornadas de capacitación impartidas por el Archivo General de la Nación, la exposición de documentos históricos al público y la integración...

Tlaxcala potencia su turismo comunitario con festividades tradicionales: Secture

Dania Corona Muñoz -
El director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), Armando Morales Vázquez destacó la importancia del trabajo comunitario y la...

Más noticias

No hay nuevos impuestos para contribuyentes en Ley de Ingresos: Sheinbaum

La Jornada de Oriente en Línea -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en la ley de Ingresos que se encuentra a discusión en el Senado haya nuevos...

Aún incomunicadas, 93 comunidades afectadas por lluvias en 5 estados: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. Al dar a conocer el balance de la atención a la emergencia en cinco entidades provocado por las lluvias, el secretario...

Sarkozy va a prisión en Francia

La Jornada -
París. Nicolas Sarkozy se convirtió ayer en el primer ex jefe de Estado de Francia entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025