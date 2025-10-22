Asegura Morales que serán conservados los recursos naturales del Parque de la Juventud durante la ejecución de obras de rehabilitación

La rehabilitación del Parque de la Juventud no irrumpirá en los recursos naturales de este sitio, por lo que serán cuidados y preservados, sostuvo la titular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), Lucero Morales Tzompa, quien afirmó que una vez concluidos los trabajos continuará el acceso gratuito a todos los sectores.

Luego de la reciente inconformidad expresada por usuarios y usuarias de esas instalaciones para realizar ejercicio, porque sin previo aviso fue cerrado el acceso el pasado lunes, la funcionaria justificó el propósito de las obras que se ejecutarán en ese lugar para construir la “Ciudad de la Juventud”.

Incluso, Antonio Martínez Velázquez, vocero oficial del gobierno estatal, argumentó que el guardia de seguridad “se equivocó de lunes”, por lo que “no es que no se informó sino que se está informando porque el cierre es el siguiente (27 de octubre)”.

En el Diálogo Circular con medios de comunicación, Morales Tzompa, argumentó que para el proyecto de rehabilitación de ese parque, donde se ubican las oficinas del ITJ, se aplicó una consulta a 920 personas, a través de las redes sociales, en diciembre del año pasado, a efecto de conocer su opinión y propuestas, ya que muchos visitantes habían manifestado que la infraestructura necesita ser reparada.

Remarcó que desde hace varios años ese espacio no recibió mantenimiento, por lo que ahora su rehabilitación será integral, y sostuvo que el acceso “seguirá siendo totalmente gratuito” y a la población en general, pero también subrayó que es uno de los pocos sitios destinados a la juventud, por lo que debe tener instalaciones “bonitas, dignas, seguras” y con más áreas atractivas para todos los sectores.

Con base en los resultados de la encuesta, entregados a la Secretaría de Infraestructura (SI), las personas en el rango de 12 a 25 años de edad son las que más frecuentan este parque, y 68 por ciento de entrevistados evaluó como regular las condiciones de ese lugar, solamente 20 por ciento las calificó como buenas, indicó.

Aseguró que el proyecto de edificación de la “Ciudad de la Juventud” no significa que se va a “irrumpir la naturalidad de este espacio”, ya que será cuidado “este pulmón” y las áreas verdes serán preservadas.

Dijo que entiende la preocupación social que hay en torno a la conservación de los recursos naturales de este lugar, por lo que proyectos de este tipo involucran a las dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Procuduría de Protección al Ambiente (Propaet).

Mencionó que existen varias opciones para que la población acuda a practicar alguna actividad física, entre ellas, la pista del parque de San Diego Metepec, el Jardín Botanico, la Unidad Deportiva de La Loma y el parque “Federico Silva”, ubicado en la planta de tratamiento de la capital del estado, pero en este caso todavía no se concreta el acuerdo.

Por su parte, Antonio Martínez reiteró el dato de la SI en el sentido de que todas las obras públicas del estado cuentan con estudio de impacto ambiental. Con base en información oficial, la primera etapa de construcción de la “Ciudad de la Juventud” representa una inversión de aproximadamente 62 millones de pesos que serán ejecutados en el presente año y, en la segunda, a efectuarse en 2026, se asignará una cantidad de cerca de 60 millones de pesos.