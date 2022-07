Asegura Insabi que sector salud no distribuye medicinas apócrifas

Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sostuvo que todo el medicamento que el sector salud distribuye en el país “es de calidad” y cumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM), por lo que desmarcó a la Federación de la compra de producto apócrifo.

Durante la inauguración del nuevo Hospital IMSS–Bienestar Tlaxcala “Lic. Anselmo Cervantes Hernández”, el funcionario federal resaltó las acciones que el gobierno de la República lleva a cabo para cubrir la demanda de este insumo y evitar el “huachicol” en este rubro.

Comentó que al ser modificada la legislación, el sector salud se enfocó a realizar una compra consolidada de medicamentos, en lo cual trabaja diariamente el personal de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de las 32 entidades federativas.

Se ha logrado –realzó– que la adquisición ya no esté centrada en 10 proveedores, pues ahora recae en 346 a nivel internacional, pero “el reto no es que lo hayamos comprado”, sino la distribución en el territorio nacional, “hasta la última milla; el presidente no quiere que los llevemos a ningún almacén, porque ahí hacen huachicol”.

Subrayó que el objetivo es que las medicinas lleguen a quien las necesita, lo cual “cuesta mucho trabajo porque hay que romper muchos intereses, intereses donde el desplazamiento podría costar 10 por ciento más del valor del producto”.

Sin embargo, en la actualidad la dispersión del medicamento en el país representa una erogación de 6 o 6.5 por ciento más, en promedio; además, no se compra ninguna mercancía sin registro sanitario, aseguró Ferrer Aguilar.

“Hemos oído que dicen que están ingresando al país medicamentos apócrifos, pero ese no es nuestro; nosotros respetamos que pasen aduanas y que lo libere la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”, indicó.

Por tanto, recalcó que toda la medicina que el sector salud distribuye en todo el territorio nacional “es buena, es de calidad”, y no se otorga ninguna que se encuentre fuera de la Norma Oficial Mexicana (NOM).